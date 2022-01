Kommentar zur Corona-Verordnung: "Als wäre die Mehrheit der Bevölkerung nicht geimpft"

Neue Quarantäne-Zeiten, neue FFP2-Maskenpflicht. Trotz neuer Verordnung wird das Virus immer noch mit alten Mitteln bekämpft, kommentiert Peter Heilbrunner, Leiter der Multimedialen Aktualität des SWR.

Die "Alarmstufe II" bleibt weiter bestehen. Das ist keine Überraschung - und doch erklärungsbedürftig. Erst im Herbst hatte sich die baden-württembergische Landesregierung mit viel Tamtam von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Maßstab für das Ausmaß der Corona-Pandemie verabschiedet. Stattdessen sollten vorrangig belegte Intensivbetten und Krankenhauseinweisungen berücksichtigt werden und so gemessen werden, wie belastet das Gesundheitssystem tatsächlich ist. Jetzt liegen beide Werte unter der kritischen Marke - und die Politik hält an der "Alarmstufe" fest. Begründung: Die hohen Inzidenzwerte.

Ist die Begründung ausreichend?

Natürlich ist die Omikron-Variante eine Bedrohung für Kliniken und Pflegeeinrichtungen, aber auch für Rettungskräfte, Polizei und Energieunternehmen. Nicht, weil die neue Variante so gefährlich wäre, sondern weil sie so ansteckend ist und der öffentliche Dienst kollabieren könnte. Aber reicht die Sorge davor wirklich als Begründung für immer weiterreichende Eingriffe in unsere Freiheiten? Bars und Restaurants in Baden-Württemberg müssen um 22:30 Uhr dichtmachen, Ungeimpfte dürfen nach 21 Uhr in manchen Landesteilen nicht mehr zu zweit aus der Wohnung und bei mir zu Hause können sich nicht mehr als zehn Leute treffen. Das sind Vorgaben, die meinen persönlichen Bewegungsspielraum erheblich einengen und die tief in unser aller Leben hineinreichen.

Wer in Baden-Württemberg ein Café oder Restaurant besuchen will oder im Einzelhandel seine Einkäufe erledigen möchte, benötigt nach der neuen Corona-Verordnung eine FFP2-Maske. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Es ist richtig, auf FFP2-Masken zu setzen

Im bald beginnenden dritten Jahr der Pandemie bekämpfen wir das Virus noch immer mit den Mitteln aus den Anfangstagen von Corona - ganz so, als wäre die Mehrheit von uns nicht geimpft oder gar geboostert oder einfach genesen. Damit sind wir doch vor einer schweren Corona-Erkrankung - nach allem, was wir heute wissen - ganz gut geschützt. Deshalb ist es richtig, die Quarantäne-Regeln für einzelne Bereiche zu lockern. Ebenso wie verstärkt auf FFP2-Masken zu setzen. Im Gegenzug müssen andere Einschränkungen immer wieder auf den Prüfstand. Denn nur wer die Bürger überzeugt, gewinnt auch gegen die Populisten.