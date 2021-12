Kommentar zu Pandemie-Regeln: "Corona-Chaos statt Entscheidungen"

per Mail teilen

Wie ist die Corona-Lage in den Griff zu kriegen? Über Regeln wird viel diskutiert, aber Entscheidungen - Fehlanzeige. Ein Kommentar von Anno Knüttgen aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Die Diskothekenbesitzerin hat ihren Laden schon vor Tagen geschlossen. Nicht, weil es vorgeschrieben ist, sondern aus Unsicherheit über das, was an neuen Regeln kommen wird. Der Marktbeschicker hatte den Glühwein schon im Topf, als er nach tagelangem Hin und Her plötzlich erfährt, dass der Weihnachtsmarkt doch zumacht.

Viele Diskussionen - keine Entscheidungen

Es herrscht heilloses Chaos, nicht bloß in Baden-Württemberg. Vor einer Woche blieben bei der jüngsten Corona-Verordnung noch strengere Regeln aus. Jetzt sind wegen der veränderten Rechtslage viele Verschärfungen nicht mehr möglich. Es gibt Diskussionen - über Geisterspiele im Fußball, über Kulturveranstaltungen, 2G im Einzelhandel, Schließung der letzten Weihnachtsmärkte. Wohlgemerkt: Diskussionen.

Was am Ende tatsächlich passiert: unklar. Entscheidungen werden vertagt und vertagt.

Anno Knüttgen aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg SWR

Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich bin unbedingt dafür, die Corona-Regeln nachzuschärfen. Wen das wirtschaftlich trifft, der muss entschädigt werden.

Keine Lehren aus bisherigen Erfahrungen

Was mich aufregt: Das alles könnten wir schon längst haben, seit Wochen. Doch trotz aller Erfahrungen, die wir in bald zwei Jahren Corona gesammelt haben, wird in der Politik gezögert und gezaudert.

Stattdessen: Ausreden. Ich bin es leid, immer nur zu hören, es hätten sich zu wenige Menschen impfen lassen. Ja, das stimmt. Ich finde es auch schlimm. Aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass Politikerinnen und Politiker nach der Bundestagswahl die steigenden Corona-Zahlen teilnahmslos hingenommen haben.

Einer schiebt die Verantwortung auf den anderen

Erst waren wohl die Koalitionsverhandlungen wichtiger, jetzt geht alles durcheinander. Die Ampel-Partner in Berlin beenden auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie die "epidemische Notlage" und schimpfen, in den Ländern werde zu wenig gegen Corona getan.

Grüne und SPD diskutieren über einen weiteren Krisenstab - einen gibt es ja schon auf Bundesebene. Der grüne Sozialminister von Baden-Württemberg sieht beim designierten Kanzler zu wenig Tatendrang. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) klagt, die Bund-Länder-Runde mit Olaf Scholz (SPD) sei unsortiert gewesen, habe nur Vorschläge gesammelt. Die FDP teilt aus, die Grünen bekämen das Impfen nicht organisiert.

Welche Maßnahmen sind in genau dieser Zeit in Kraft getreten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen? Keine.

Neu ist nur, dass es jetzt die Ampel-Parteien sind, die streiten wie die Kesselflicker. Das Virus tobt derweil fröhlich weiter. Na dann: Frohe Weihnachten schon mal.