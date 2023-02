Kommentar: Justizministerin Gentges hat sich verrannt

Der Streit mit den Richtern um eine Stellenbesetzung hat der Justiz geschadet - aber vor allem auch Justizministerin Gentges (CDU). Das meint Knut Bauer aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Alles was recht ist, Frau Gentges – da haben Sie sich verrannt. Seit einem Dreivierteljahr ist der Chefposten am Oberlandesgericht Stuttgart unbesetzt, immerhin eines der wichtigsten Gerichte des Landes. Weil die Justizministerin die eigene Richterschaft verklagt hat. Versteht in Justizkreisen keiner und sorgt für erhebliche Unruhe. Und das alles, weil Marion Gentges ihre Wunschkandidatin durchpauken will.

Personalvertretung der Richter wollte anderen Kandidaten als Gentges

Den Vorwurf, dass hier politische Erwägungen eine Rolle spielen könnten, weist die Justizministerin zurück. Ihr sei es ausschließlich um die rechtliche Klärung gegangen, wie weit die Kompetenz des Präsidialrats reicht. Die Personalvertretung der Richter hatte die Kandidatin der Ministerin abgelehnt und sich für den anderen Bewerber ausgesprochen. Weil der als Präsident des Landgerichts Stuttgart hinreichend Erfahrung sammeln konnte und gezeigt habe, dass er ein Gericht leiten könne.

Knut Bauer, SWR Landespolitik SWR

Ausschuss soll Unabhängigkeit der Richter wahren

Minister gegen Personalvertretung – in der Justiz durchaus heikel. Um die Unabhängigkeit der Rechtssprechung zu wahren, hat der Gesetzgeber genau für solche strittigen Personalfragen den Richterwahlausschuss ins Leben gerufen. Ein Gremium aus Landtagsabgeordneten, Richtern und einem Rechtsanwalt.

Peinliche Schlappe für das Justizministerium

Und weil es eben dieses Gremium gibt, hat Gentges mit ihrer Klage bereits vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eine Bauchlandung hingelegt. Klage unzulässig, erst muss der Richterwahlausschuss einberufen werden, urteilte das Gericht. Was nun auch geschieht, nachdem die Justizministern zurückrudert. Alles zurück auf Los. Peinlich genug, dass ein mit Spitzenjuristen besetztes Ministerium so eine Schlappe einfährt. Noch peinlicher allerdings, dass Gentges nach diesem eindeutigen Urteil noch einmal zweieinhalb Monate bis zum Ende der Beschwerdefrist verstreichen lässt. Während die Richter am OLG Stuttgart weiter auf einen neuen Chef warten. Damit hat die Justizministerin die Justiz geschwächt. Vor allem aber hat sie sich selbst massiv geschadet - alles, was recht ist, Frau Gentges, war es das wert?