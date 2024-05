Die gemeinsamen Gespräche von Landesregierung und Opposition in Baden-Württemberg über künftige Bildungsreformen sind gescheitert. Die grün-schwarze Koalition will ihre Vorhaben jetzt möglichst schnell allein durchziehen. Letztlich war die sogenannte Bildungsallianz eine Show-Veranstaltung, findet Knut Bauer in seinem Kommentar: