Es ist die größte Ehre, die ein Mensch in der Bundeswehr erhalten kann: Der große Zapfenstreich. Heute wird er Generalleutnant Jürgen Knappe zuteil. Er wird als Kommandeur des NATO-Hauptquartiers in Ulm verabschiedet. Der 65-Jährige geht nach knapp 40 Jahren Dienst in den Ruhestand.