Karlsruher Kombilösung im Berufsverkehr

Am ersten Werktag nach der offiziellen Einweihung ist der unterirdische Straßenbahnverkehr in Karlsruhe problemlos angelaufen. Der gleisgebundene Teil der Kombilösung ist also in Betrieb - der zweite Teil, der Autotunnel, kommt dann im Frühjahr 2022. Die Kombilösung wurde innerhalb von zwölf Jahren gebaut und kostete 1,5 Milliarden Euro.