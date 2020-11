Bei den Deutschen Turnmeisterschaften wollte Margarita Kolosov vom Bundes-Stützpunkt in Fellbach an diesem Wochenende eigentlich eine Medaille in der Rhythmischen Sportgymnastik holen. Doch die Wettkämpfe in Düsseldorf wurden abgesagt. Die 16-Jährige bereitet sich deshalb auf den nächsten sportlichen Höhepunkt in ihrer Karriere vor.