Grüne und CDU stellen ihren neuen Koalitionsvertrag vor. Klimaschutz, ein neues Ministerium, aber auch der Corona-bedingte Geldmangel stehen im Mittelpunkt.

Wenn Grüne und CDU in Baden-Württemberg heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen, wollen sie zeigen, wie innovativ die erneute Auflage dieses Regierungsbündnisses ist. Die Parteispitzen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Landeschef Thomas Strobl präsentieren ihr gemeinsames Werk deshalb auf dem Forschungscampus Arena2036 in Stuttgart - eine öffentlich-private Plattform für Innovationen in Mobilität und der Produktion der Zukunft.

Die beiden Parteien wollen Baden-Württemberg damit zum "Klimaschutzland" machen. Um den Klimaschutz voranzutreiben, wollten vor allem die Grünen in der kommenden Legislaturperiode pro Jahr 200 Millionen Euro in die Hand nehmen. Einige Projekte für den Klimaschutz fallen aber wohl dem Sparzwang zum Opfer - der Corona-bedingte Geldmangel in der Landeskasse erschwert den Start.

Zu den vereinbarten Vorhaben gehören unter anderem eine Solarpflicht für Neubauten und der Ausbau der Windkraft. Außerdem soll die Digitalisierung vorangetrieben und der öffentliche Personennahverkehr verbessert werden. Auch für weitere Polizei- und Lehrerstellen soll es Geld geben.

Live-Übetragung zur Vorstellung des Koalitonsvertrags Wir übertragen die Vorstellung des Koalitonsvertrags an dieser Stelle ab 11 Uhr live - außerdem in der SWR Aktuell App und auf der Facebook-Seite von SWR Aktuell.

Neues Ministerium für Bauen und Wohnen

Trotz der schlechten Haushaltslage hat sich die künftige grün-schwarze Koalition auf die Schaffung eines zusätzlichen Ministeriums verständigt. Das neue Ressort, das für Bauen, Wohnen und Raumplanung zuständig sein soll, soll laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur von der CDU geführt werden.

Durch das neue Ministerium können die Grünen nach ihrem klaren Wahlsieg sechs Fachressorts besetzen, und die CDU weiterhin fünf. Allerdings muss für das neue Bauministerium vor allem das CDU-geführte Wirtschaftsressort Zuständigkeiten abgeben. Fest steht demnach nun auch, dass die Grünen erstmals in Baden-Württemberg das Kultusministerium übernehmen.

Verhandlungen dauerten länger als geplant

Die Verhandlungen über die Ministerien und deren Zuschnitt am Dienstagabend dauerten deutlich länger als ursprünglich geplant. Eigentlich wollten die Spitzen um Kretschmann und Strobl schon nach gut einer Stunde fertig sein. Doch die künftigen Partner verhakten sich.

Kretschmann und Strobl mussten mehrfach unter vier Augen sprechen, es gab weitere kleinere Runden, bis man sich dann gegen 23.15 Uhr im größeren Kreis zusammensetzte und nach zehn Minuten eine Lösung hatte.

Die Verhandlungen waren "kein Zuckerschlecken". Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach Abschluss der Runde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Ministerposten noch nicht bekannt

Der Koalitionsvertrag und der Zuschnitt der Ministerien sollen am Vormittag nun offiziell vorgestellt werden. Die neuen Ministerinnen und Minister sollen allerdings erst nächste Woche bekannt gegeben werden. Am Samstag müssen die Parteitage von Grünen und CDU dem Koalitionsvertrag zustimmen. Und in einer Woche will sich der 72-jährige Kretschmann zum dritten Mal zum Regierungschef wählen lassen.

Kretschmann: Koalition ist ein "echter Aufbruch"

Trotz der schlechten Finanzlage hatte Kretschmann erklärt, die erneute grün-schwarze Koalition sei ein "echter Aufbruch". Die Opposition von SPD und FDP spricht dagegen von einer Koalition der "ungedeckten Schecks", die ihre Konflikte auf die lange Bank schiebe.

SPD-Chef Andreas Stoch sagte zum Ort der Präsentation des Koalitonsvertrags: "Wer statt Politik nur noch Überschriften macht, der hofft wahrscheinlich auch, dass eine schöne Kulisse über einen schwachen Vertrag hinwegtäuscht". FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich spottete: "Auch die innovativste Raketentechnik macht aus einem Rohrkrepierer keine Marsmission".

Grüne hatten Wahl deutlich gewonnen

Bei der Landtagswahl vor über sieben Wochen hatten die Grünen einen historischen Sieg eingefahren und ihren Koalitionspartner CDU 8,5 Prozentpunkte hinter sich gelassen. Zunächst hatten die Grünen auch mit SPD und FDP eine Ampel-Koalition sondiert, entschieden sich am Ende auf Kretschmanns Drängen hin aber doch für eine Neuauflage des grün-schwarzen Bündnisses.