Noch sind die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg zwischen Grünen und CDU nicht abgeschlossen, doch beim "Klimaschutz-Sofortprogramm" wurden erste Ergebnisse erzielt. Die CDU macht weitere Zugeständnisse.

Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen soll ein angekündigtes "Klimaschutz-Sofortprogramm" von Grünen und CDU in Baden-Württemberg noch in diesem Jahr beginnen. Es sei geplant das Vorhaben bereits "bis Ende 2021" umzusetzen oder einzuleiten, wie die Arbeitsgruppe Klima und Umwelt am Dienstag mitteilte. Zuerst hatte die "Südwest Presse" darüber berichtet.

Grüne und CDU wollen Windkraft-Ausbau voranbringen

Laut der Zeitung will die künftige Landesregierung unter anderem insgesamt 1.000 neue Windkraftanlagen auf Flächen des Landes und im Staatswald aufstellen. Um die Windkraftanlagen hatte es zuletzt aufgrund des Mindestabstands zu Ortschaften Streit gegeben, der Ausbau in Baden-Württemberg stagnierte. Außerdem will Grün-Schwarz bis Ende 2022 gesetzlich festlegen, dass mindestens zwei Prozent der Landesfläche für Windräder und Photovoltaik-Anlagen reserviert werden. Die geplante Solarpflicht für neue Wohngebäude soll dem Bericht zufolge ebenfalls bis Ende des kommenden Jahres in einem Gesetz festgehalten werden.

So berichtete SWR Aktuell im Fernsehen am 26. April über den Stand der Koalitionsverhandlungen:

Wegen Corona: Große Löcher in Haushaltskasse

Am Montagabend waren Grüne und CDU in Baden-Württemberg in die letzte Phase ihrer Koalitionsverhandlungen gestartet. Der engere Führungskreis um Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte sich dazu in Stuttgart getroffen. Dabei stand auch der Aufgrund der Corona-Krise enge finanzielle Rahmen im Fokus:

Das sogenannte Sofortprogramm mit einem Umfang von mindestens 200 Millionen Euro hatten Grüne und CDU bereits in ihrem Sondierungspapier erwähnt, welches die Grundlage für die laufenden Koalitionsverhandlungen bildet. Dabei hatte die CDU nach ihrer klaren Wahlniederlage eine Reihe von Zugeständnissen gemacht, unter anderem beim Klimaschutz.