Die Verhandlungen zur Regierungsbildung von Grünen und CDU gehen am Montag in die entscheidende Phase. Im Fokus stehen die Ergebnisse zahlreicher Arbeitsgruppen.

Am Montagabend starten Grüne und CDU in Baden-Württemberg in die letzte Phase ihrer Koalitionsverhandlungen. Der engere Führungskreis um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) trifft sich dazu heute in Stuttgart. Im L-Bank-Gebäude am Börsenplatz sollen die Ergebnisse der zwölf Arbeitsgruppen bewertet werden. Prioritäten für die künftige, erneuerte Regierung sollen gesetzt werden.

Die Arbeitsgruppen sollten jeweils höchstens 15 Seiten abgeben und bei jedem neuen Projekt erklären, wie es finanziert werden könnte. Wegen der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen ist auch Baden-Württemberg in den kommenden Jahren auf einen Sparkurs angewiesen. Allerdings seien die Grünen und die CDU bislang zufrieden mit dem Verlauf ihrer Koalitionsverhandlungen. Das haben Spitzenvertreter beider Parteien in einer ersten Zwischenbilanz dargelegt.

Kritik von den Spitzen von Grünen und CDU richtet sich derweil an die Vorarbeiten der Arbeitsgruppen. Die gemischten Teams hätten fast durchgängig Wunschlisten mit "finanzschweren Forderungen" abgegeben, ohne eine Gegenfinanzierung vorzuschlagen, hieß es in Kreisen der Verhandlungsgruppe um Kretschmann und Strobl. Es sei offensichtlich so, dass in den Arbeitsgruppen Konflikte überdeckt worden seien, indem man sich keine Gedanken darüber gemacht habe, wo man im Gegenzug auch etwas streichen könnte. Dabei hatte es die Ansage gegeben, dass jede neue Maßnahme gegenfinanziert sein müsse.

Baden-Württemberg muss wegen der Corona-Krise sparen

Die kommende Legislaturperiode wird für die gemeinsam erprobte Regierung im Land möglicherweise anspruchsvoller als die vergangene: Grüne und CDU müssen sparen, wollen aber dennoch neue Akzente setzen. "Wir werden ganz sicher an einen Punkt kommen, wo wir Wünschenswertes von Notwendigem unterscheiden müssen", kündigte Strobl an.

Die beiden Parteien wollen unter anderem schnelles Internet und den öffentlichen Nahverkehr stark ausbauen sowie mehr Polizei- und Lehrerinnen- und Lehrerstellen schaffen. Nach ihrer Wahlniederlage muss die CDU in einigen Bereichen Zugeständnisse machen. Sie akzeptierte zum Beispiel das gesamte grüne Sofortprogramm für mehr Klimaschutz.

Noch diese Woche sollen die Koalitionsgespräche abgeschlossen werden

Die finalen Koalitionsverhandlungen sollen noch diese Woche die Ziellinie erreichen. Bis Samstag, 1. Mai, sollen die Verhandlungen dauern. Schon am 8. Mai werden die Grünen und die CDU dann auf ihren jeweiligen Landesparteitagen über den Koalitionsvertrag abstimmen.