Die Koalitionsverhandlungen für eine Fortsetzung der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg gehen in die entscheidende Phase. Die Landesvorsitzenden von Grünen und CDU haben einen Zeitplan für die kommenden Wochen vorgestellt und die Fachgruppen besetzt. Diese Woche laufen parteiinterne Vorbereitungen. Ab der nächsten Woche sollen zwölf Arbeitsgruppen, die sich aus beiden Parteien zusammensetzen, über fachliche Themen verhandeln. Mit dabei im CDU-Team der Arbeitsgruppe "Gesundheit und Soziales" ist auch die Tübinger Notärztin Lisa Federle. Am 8. Mai sollen Parteitage von Grünen und CDU über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen abstimmen. Am 12. Mai will sich Winfried Kretschmann (Grüne) zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten wählen lassen.