Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen bereits darauf geeinigt, mehr für den Klimaschutz zu tun. Obwohl der finanzielle Handlungsspielraum derzeit sehr klein sei, wolle man für ein Klima-Sofortprogramm 200 Millionen Euro ausgeben. Auch in die Digitalisierung soll Geld fließen.