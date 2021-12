"Planlos in der Pandemie" - Kommentar zur Corona-Politik in BW

Die Menschen in Baden-Württemberg kommen bei den Corona-Regeln nicht mehr hinterher. Auch die Politik hat die Orientierung verloren, kommentiert SWR Redakteur Knut Bauer.

Um seinen Corona-Kurs zu erklären, wählt Winfried Kretschmann (Grüne) gerne ein Bild aus dem Straßenverkehr: Man müsse "auf Sicht fahren", betont er immer wieder. Doch offensichtlich haben der Ministerpräsident und seine Landesregierung im dichten Corona-Nebel die Orientierung verloren.

Am Wochende war die Verwirrung besonders groß

Das chaotische Regelungs-Wirrwarr vom Wochenende hat Vertrauen gekostet. Junge Leute, die alle Regeln befolgen und sich bereits im Sommer impfen ließen, standen am Samstagabend für einen Schnelltest stundenlang in der Kälte. Um am Sonntag zu erfahren, dass sie diesen Test als vollständig Geimpfte gar nicht gebraucht hätten, um etwas trinken zu gehen.

Knut Bauer, SWR Landespolitik SWR

Besonders betroffen: Schüler und Schülerinnen

So sinkt die Akzeptanz in die Maßnahmen der Politik. Da war es direkt wohltuend, dass es Anfang der Woche eine klare Ansage der Kultusministerin gab: Die Weihnachtsferien werden in Baden-Württemberg nicht verkürzt, ließ Theresa Schopper (Grüne) wissen. Leider galt auch das nur für einen Tag. Jetzt heißt es: Eltern können ihre Kinder vor den Weihnachtferien in eine freiwillige Quarantäne schicken. Fernunterricht gibt es für die Daheimgeblieben nicht, nur ein paar Aufgaben. Wie bitte? Die Weihnachtsferien werden nicht verkürzt, aber wer will, kann daheimbleiben? So werden Klassen auseinandergerissen und geordneter Unterricht wird schwierig.

Wie sehen die Corona-Regeln bei Großveranstaltungen aus?

Dieser Schlingerkurs passt ins Bild: Weihnachtsmärkte werden mit 2G-Plus zugelassen, um sie wenige Tage später zu verbieten. Fußballspiele werden mit 25.000 Zuschauern erlaubt, kurz darauf ordnet Ministerpräsident Kretschmann Geisterspiele an. "Auf Sicht fahren" heißt auch, man muss wissen, wohin die Reise geht. Die baden-württembergische Landesregierung erweckt zurzeit nicht den Eindruck, dass sie dafür einen Plan hat.