In der grün-schwarzen Regierungskoalition gibt es weiter Streit über die Verwendung von Genderzeichen an Schulen. Die Frage dabei ist: verbindliche Regel oder Einzelvereinbarung?

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ist dafür, den Schulen die Wahl zu lassen, ob und in welcher Form sie Gendersternchen oder Binnen-I in Aufsätzen und Prüfungstexten der Schüler*innen zulassen. Die könnten dann natürlich, wenn es so vereinbart ist, auch "SchülerInnen" schreiben. Es sei gut, wenn in der Schule für geschlechtergerechte Sprache sensibilisiert werde, deshalb sollten die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern vereinbaren, wie sie es halten wollen in ihren Texten.

CDU-Fraktionschef befürchtet Flickenteppich an Regelungen

Genau das hält der Fraktionschef der Landtags-CDU, Manuel Hagel, für falsch. Dadurch entstehe auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler ein Flickenteppich, der niemanden weiterbringe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Hagel forderte deshalb das Kultusministerium auf, seiner Verantwortung nachzukommen und verbindliche Vorgaben zu machen. Er verwies auf die offiziellen Regeln für die Rechtschreibung in Deutschland und betonte, darin werde kein Genderzeichen empfohlen.

Ähnlich hatten in den letzten Tagen schon mehrere Bildungsverbände und -gewerkschaften argumentiert. Einige verwiesen allerdings darauf, dass es wichtigere Themen gebe zur Zeit. Andere begrüßten, dass die Diskussion überhaupt in Gang gekommen ist.