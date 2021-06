Im Land kommt die Impfkampagne weiter voran. Mittlerweile war knapp die Hälfte aller Einwohner zumindest ein Mal beim Impfen. Am Wochenende soll die 50-Prozent-Marke geknackt werden.

Insgesamt wurden in Baden-Württemberg laut Sozialministerium bisher mehr als 8,5 Millionen Impfungen verabreicht. Die meisten Spritzen davon wurden in den Impfzentren gesetzt: rund 3,5 Millionen Erst- und mehr als 2,1 Millionen Zweitimpfungen. Auch in den Arztpraxen laufen die Impfungen auf Hochtouren. Hier wurden nach Ministeriumsangaben bislang über 1,8 Millionen Erst- und mehr als 950.000 Zweitimpfungen durchgeführt. Die übrigen Impfungen wurden durch Betriebsärztinnen und -ärzte durchgeführt.

Lucha bedankt sich bei allen Beteiligten für Impffortschritt

Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) spricht von einem großen Erfolg. "Die Impfung ist weiterhin unser wichtigstes Mittel gegen die Pandemie. Alle, die an der Impfkampagne mitarbeiten, bringen uns dem Ende der Pandemie jeden Tag ein bisschen näher", so Lucha in einer Presseerklärung seines Ministeriums. Die drei Säulen der Impfkampagne - Impfzentren, niedergelassene Ärzteschaft und Betriebsärzte - ergänzten sich dabei hervorragend.

50-Prozent-Marke soll am Wochenende geknackt werden

In Baden-Württemberg wird voraussichtlich an diesem Wochenende die Hälfte aller Impfberechtigten im Land mindestens eine Impfung erhalten haben. "Wir kratzen schon heute an der 50-Prozent-Marke, am Wochenende werden wir diese entscheidende Hürde wohl nehmen“, teilte Gesundheitsminister Lucha mit. Tempo beim Impfen sei gerade jetzt wichtig, da sich die Delta-Variante zunehmend in Deutschland ausbreite, so Lucha.

Delta-Variante breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus

Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter in Baden-Württemberg aus. In den vergangenen zwei Wochen habe ihr Anteil an den besorgniserregenden Varianten bei 4,62 Prozent gelegen, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag mit. In den 14 Tagen zuvor waren es noch 1,89 Prozent. Bei 13 Prozent dieser Fälle handele es sich um Reiserückkehrer.

Für jeden Baden-Württemberger ein Impfangebot bis Ende des Sommers

An den Impfzielen hält der Gesundheitsminister weiter fest. "Bis Ende des Sommers wollen man allen impfberechtigten Menschen in Baden-Württemberg ein Impfangebot machen", so Lucha. Dies sei mit den bisher von Herstellern und Bund angekündigten Liefermengen auch möglich.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag bekräftigt, nach jetzigem Stand könne alleine mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna jedem Erwachsenen bis Ende Juli ein Impfangebot gemacht werden. Dazu kämen noch die Lieferungen von Astrazeneca sowie Johnson und Johnson. Der Rückschlag des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac bei der Entwicklung eines Impfstoffs bringe für das Tempo der Impfkampagne keine Nachteile: "Es verlangsamt sie nicht", so Spahn.