Frauen die den Ton angeben - die gibt's nicht oft in der Männerwelt Fussball. Die zwar inzwischen akzeptiert hat, dass auch Frauen kicken wollen und können.

Aber selbst in der Frauen Bundesliga gibt's nur EINE Trainerin. Nora Häuptle vom SC Sand.

Die findet, dass sich dringend was ändern muss. Und hat Schlagzeilen gemacht bei der Frage wer Jogi Löw als Bundestrainer nachfolgen soll. Sie sagt: Der DFB sollte dringend über eine BundesTrainerin nachdenken. mehr...