Küchenkrepp und Feuchttücher - damit behelfen sich viele Baden-Württemberger, die wegen der Klopapier-Hamsterkäufe anderer nichts mehr abbekommen haben. Darf das zur Not in die Toilette?

Nein, Zeitungspapier oder Küchenkrepp gehört nicht in die Toilette. Genauso wenig wie Feuchttücher, auch wenn da oft "spülbar" draufsteht. Dieses "spülbar" sei lächerlich, sagt Maximiliane Kühl von den Klärwerken Stuttgart.

"Klar, wenn ich mit ordentlich Druck und viel Wasser spüle, kriege ich jedes Tuch durch jede Engstelle. Aber 'spülbar' heißt nicht, dass unsere Pumpen das verarbeiten können. 'Spülbar' heißt nur, ich kriege es die Toilette runter. Es heißt aber nicht, dass ich das dann aus dem Haus rauskriege", so Kühl.

Klopapier-Alternativen sorgen für Verstopfungen

Im schlimmsten Fall verstopfen Zeitung, Küchenkrepp und Feuchttücher die Toilette oder sorgen im Keller für eine Überschwemmung. Schaffen sie es in die Kanalisation haben die Wasserentsorger das Problem. Und das wird im wahrsten Sinne des Wortes immer größer, denn im Gegensatz zu trockenem Toilettenpapier lösen sich beispielsweise Feuchttücher nicht auf: Sie bleiben Stofftücher. Die Feuchttücher verknoteten sich zu "festen Zöpfen", erklärt Kühl. "Dann sind die wie ein dickes Seil und wickeln sich um die Pumpe. Dann kann die nicht mehr laufen und bleibt stehen."

Zeitungspapier und Küchentücher sorgen für ähnliche Probleme, da sie nicht wie Toilettenpapier dafür gemacht sind, sich schnell aufzulösen. Das heißt die Notdienste der Wasserentsorger müssen raus, damit die Kanalisation nicht überläuft.

Feuchttücher für Wasserentsorger schon lange ein Problem

Allein durch die Feuchttücher sind die Noteinsätze bei den Stuttgarter Klärwerken massiv angestiegen und das schon lange bevor Corona-Klopapier-Not-Alternativen zum Einsatz kamen. "Es ist uns in den letzten fünf Jahren aufgefallen, dass Mitarbeiter vermehrt ausrücken müssen, um nach Pumpen zu schauen, die Alarm gemeldet haben, um dann diese Klumpen, diese 'festen Zöpfe', diese Seile rauszuziehen", so Kühl.

Neu-Ulmer Klärwerke schlagen Alarm

Noch stellen die Stuttgarter Wasserentsorger keinen weiteren Anstieg zur schon fast normalen Feuchttücher-Pannenstatistik fest. Anders in Neu-Ulm (Bayern): In den dortigen Klärwerken landen bereits immer mehr Feucht-, Kosmetik- und Küchentücher. Der Grund sei wohl die Klopapierknappheit durch Hamsterkäufe, teilt die Stadt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung mit.

Folgen: Abwasserkosten für Haushalte könnten steigen

Sollten wegen der Hamsterkäufe "normale Klopapierkäufer" verstärkt zu Alternativen greifen, könnten Pumpen kaputtgehen, die Kosten steigen, und damit auch die Abwasserkosten für die Haushalte. Kurz: Feuchttücher, Zeitungspapier, Küchenkrepp und Ähnliches gehören in den Müll und nicht in die Toilette.