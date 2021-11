Die Zahl von Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg steigt immer weiter. Zu spüren bekommen das beispielsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik am Eichert in Göppingen. Seit Jahren gibt es in der Pflege zu wenig Personal - und die, die da sind, sind enorm belastet, erschöpft und manche auch frustriert.