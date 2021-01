Baden-Württemberg macht Ernst mit uneinsichtigen Verweigerern der Corona-Quarantäne: Sie sollen jetzt in Krankenhäuser eingewiesen werden - in Gerlingen oder Heidelberg.

Menschen, die nachhaltig gegen eine Corona-Quarantäne verstoßen, können ab sofort zwangsweise in einem Krankenhaus untergebracht werden. Darauf weist das Sozialministerium in einem Brief an die Ordnungs- und Gesundheitsämter im Land hin. Zuvor hatten sich Sozial- und Innenministerium auf dieses Vorgehen und die Standorte geeinigt.

Kliniken in Gerlingen und Heidelberg stehen bereit

Zwei Krankenhausstationen im Land sind nun speziell für Quarantäneverweigerer eingerichtet. Die eine im Robert-Bosch-Krankenhaus Schillerhöhe in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist seit Montag geöffnet. Die andere in der Uniklinik Heidelberg soll ab kommenden Montag einsatzbereit sein. Wie viele Plätze dort entstehen, ist nicht bekannt.

Das Sozialministerium geht aber davon aus, dass es bei den Quarantäneverweigerern um Einzelfälle geht. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte seit Monaten auf zentrale Einrichtungen für Quarantäneverweigerer gedrängt. Er sagte, es gehe um wenige, gefährliche Fälle, in denen uneinsichtige Personen andere mit einer potenziell tödlichen Krankheit anstecken könnten.

Gesetz sieht Zwangseinweisung als letztes Mittel vor

Die Zwangseinweisung ist nach Angaben des Sozialministeriums das letzte Mittel, wenn sich Corona-Infizierte der Quarantäne widersetzen und Buß- und Zwangsgelder nichts bewirken. So ist es im Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Über die Zwangseinweisung muss ein Gericht entscheiden.