Laut Gesundheitsministerium Baden-Württemberg sind die Krankenhäuser im Land derzeit gut auf steigende Corona-Zahlen vorbereitet. Seit Anfang Juli sind nur rund 200 Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg ins Krankenhaus gekommen.

Rund 30 Prozent der Intensivbetten werden im Moment für Covid-19-Patienten vorgehalten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem SWR. Das sind bei mehr als 57.000 Betten in den Krankenhäusern derzeit etwa 3.300 Beatmungsplätze. Sollten die Infektionszahlen steigen, könne diese Kapazität innerhalb von 24 Stunden um 10 Prozent ausgebaut werden. Mit Mitteln des Bundes seien außerdem rund 1.600 zusätzliche Beatmungsbetten im Land gefördert worden. Derzeit sind nur wenige Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Eine Prognose sei aber schwierig, machte der Sprecher klar. Auch bei den jungen Menschen, die sich im Moment vermehrt anstecken, könne es schwere Verläufe geben.

Mehr Beatmungsplätze als zu Beginn der Pandemie

Bereits am Mittwoch hatte sich die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) zur Lage in den rund 200 Krankenhäusern im Land geäußert. "Die Krankenhäuser sind aktuell in Habachtstellung", sagte BWKG-Vorstandschef Detlef Piepenburg. "Das heißt, sie beobachten das Infektionsgeschehen im Land ganz genau." Die Einrichtungen stünden dazu in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, um schnell reagieren zu können, falls die Zahl schwerer Covid-19-Fälle steigen sollte. Auch verfügten die Kliniken inzwischen über mehr Beatmungsgeräte als zu Beginn der Pandemie.