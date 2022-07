Kliniken in BW: OP-Termine verzögern sich durch Personalmangel

Die Krankenhausgesellschaft BW nennt den Fachkräftemangel "bittere Realität". Sie fordert deshalb, Pflegekräfte sollen sich nicht impfen lassen müssen - und kürzer in Quarantäne.

Wegen des Fachkräftemangels müssen nach Angaben der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) auch weiterhin viele anstehende Eingriffe umgeplant oder verschoben werden. Die Organisation berichtet nach einer Umfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen, mehr als 90 Prozent von ihnen fänden kaum noch Fachkräfte. Fast jedes siebte Krankenbett (14,3 Prozent) könne aus diesem Grund nicht mit Patientinnen und Patienten belegt werden.

"Es wird viel über Fachkräftemangel gesprochen, aber das ist nichts Theoretisches mehr: Das ist bittere Realität."

Die Coronapandemie habe die Personalsituation noch verschärft. Wegen der starken Belastung in der Pandemie sei der Krankenstand bei den Pflegekräften hoch. Außerdem hätten viele den Beruf ganz gewechselt.

Kliniken fordern kürzere Quarantäne für Pflegekräfte

Zur Lösung des Problems forderte Scheffold am Montag in Stuttgart unter anderem, Pflegepersonal solle nicht so lange in Quarantäne müssen wie bisher.

Diese Quarantäne-Regeln gelten in BW Bisher gilt nach Angaben der Behörden generell für Menschen in BW, dass die Isolation nach Ablauf von fünf Tagen endet, "sofern die Betroffenen mindestens 48 Stunden keine Krankheitssymptome (zum Beispiel Husten oder Fieber) haben. Treten weiter Krankheitssymptome auf, muss die Isolation fortgesetzt werden. Sie endet dann spätestens wie bisher nach zehn Tagen." Allerdings kommt für Beschäftigte im medizinisch-pflegerischen Bereich seit Anfang Mai folgende Regel hinzu: "Sie können nach der Isolation nur nach einem negativen Corona-Test wieder arbeiten gehen", schreiben die Behörden, oder anders ausgedrückt: "Das berufliche Tätigkeitsverbot endet mit Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses, spätestens jedoch am 15. Tag nach dem Erstnachweis des Erregers."

Die Krankenhausgesellschaft (BWKG) fordert neben einer Verkürzung der Quarantänezeit ihrer Mitarbeitenden, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegepersonal solle ausgesetzt werden. Die Regel werde im Gesundheitsbereich als ungerecht empfunden, sagte der BWKG-Vorstandschef zur Begründung.

Krankenhäuser verlangen mehr Geld vom Bund

Die Politik müsse außerdem "bürokratische Hürden" abbauen, forderte Scheffold: Die Zeit für Verwaltungsarbeit fehle in der Pflege. Doch die Situation habe nicht ausschließlich negative Folgen für Patientinnen und Patienten, sondern belaste die medizinischen Einrichtungen auch wirtschaftlich.

Sie könnten steigende Kosten nicht einfach weitergeben, da es festgelegte Preise gebe, so die BWKG. Der Bund müsse mehr Geld bereitstellen, da viele Einrichtungen unterfinanziert seien. Außerdem sei ein Inflationsausgleich nötig.

Viele Kliniken in BW rechnen mit roten Zahlen

Rund 60 Prozent der BWKG-Mitgliedsunternehmen rechnen den Angaben zufolge damit, dass sie dieses Jahr mit einem wirtschaftlichen Verlust beenden. Die Organisation repräsentiert nach eigenen Angaben unter anderem fast 200 Kliniken und mehr als 700 Pflegeeinrichtungen in BW. Sie vertritt dabei deren Interessen gegenüber dem Staat, den Krankenkassen und der Öffentlichkeit.