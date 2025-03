per Mail teilen

Gewitter, Stürme und Hagel haben im Jahr 2024 deutlich größere Schäden angerichtet als in 2023. Allein bei der Sparkassenversicherung sind die Kosten um rund ein Fünftel gestiegen.

Gemessen an der Höhe der Elementarschäden war 2024 das viertschlechteste Jahr in der Geschichte der Sparkassenversicherung. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Der Geschäftsbereich der Versicherung umfasst Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teile von Rheinland-Pfalz.

Vorläufigen Zahlen zufolge hat das Unternehmen 2024 fast 1,6 Milliarden Euro für Schäden bezahlt. Das waren 8,3 Prozent mehr als 2023. Davon entfielen 397 Millionen Euro auf Schäden, die von der Natur verursacht wurden.

Versicherung macht Klimawandel verantwortlich

Regionale Unwetter haben vor allem im Sommer hohe Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht. Allein durch die großen Unwetter in Baden-Württemberg von Mai bis August 2024 fielen rund 15.600 Elementarschäden mit einer Höhe von rund 233 Millionen Euro an.

Andreas Jahn, Vorstandschef der Sparkassenversicherung, sieht im Klimawandel den Haupttreiber dieser Entwicklung.

Wir sehen da bereits die Folgen klimatischer Veränderungen. Diese schlagen sich in genau solchen Ereignissen nieder.

Insgesamt verdiente die Versicherung jedoch im vergangenen Jahr gut 103 Millionen Euro. Damit hat die Sparkassenversicherung mehr Umsatz als 2022 (82,1) und 2023 (11,6 Millionen Euro) gemacht. Das Ergebnis war 2023 wegen eines "bilanziellen Sondereffekts" außergewöhnlich niedrig, teilte die Versicherung mit.

Schadenszahlen werden auch 2025 hoch bleiben

Nur in den Jahren 2021, 2013 und 1999 musste die Sparkassenversicherungen noch mehr wegen Elementarschäden ausgeben. Voraussichtlich werde auch 2025 ein herausforderndes Jahr, sagt Jahn.