Baden-Württemberg hat 2020 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Das geht aus dem klimatischen Jahresrückblick hervor, den Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart vorgestellt hat. Demnach lag die Jahresmitteltemperatur bei 10,2 Grad - in den vergangenen 30 Jahren sei sie im Schnitt bereits um 1,1 Grad gestiegen. Die von der Landesanstalt für Umwelt erhobenen Daten zeigten, dass der Klimawandel im Land dramatisch fortgeschritten sei, sagte Untersteller. Die Präsidentin der Landesanstalt, Eva Bell, rechnet damit, dass Baden-Württemberg künftig häufiger Hitzesommer und milde Winter erlebt. Trockenheit und hohe Temperaturen würden die neue Realität.