Klimastreik in BW: Fridays for Future will Druck auf Ampel-Parteien erhöhen

Die Klimabewegung Fridays for Future ruft am Freitag wieder zu Kundgebungen in mehreren Städten in Baden-Württemberg auf. Anlass sind die Koalitionsverhandlungen in Berlin.

Während SPD, Grüne und FDP in Berlin ihre Verhandlungen über eine Ampel-Koalition fortsetzen, wollen viele Klimaaktivistinnen- und aktivisten am Freitag wieder auf die Straße gehen und ihre Forderungen an die Politik untermauern. Die Bewegung Fridays for Future hat unter anderem zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Karlsruhe aufgerufen.

"Es gibt immer noch viel Spielraum in den Koalitionsverhandlungen und jetzt müssen wir Druck von der Straße aufbauen", so Frederik Knoblauch, der Sprecher der Karlsruher Ortsgruppe von Fridays for Future. "Damit das Klima ganz nach oben auf die Tagesordnung kommt."

Die Organisatoren in Karlsruhe rechnen mit etwa 1.000 Teilnehmern. Auch in Stuttgart und Bühl (Landkreis Rastatt) sind am Freitag Kundgebungen geplant.

Zentrale Aktion am Brandenburger Tor

Die größte der bundesweiten Demonstrationen findet in Berlin statt. Aufgerufen haben dazu neben Fridays for Future über 80 Organisationen, darunter Attac und Greenpeace. Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" wollen die Demonstrierenden um 12 Uhr am Brandenburger Tor starten und dann durch das Regierungsviertel ziehen. Nach Polizeiangaben sind 10.000 Teilnehmer angemeldet.

Friday for Future fordert von der künftigen Bundesregierung unter anderem ein Klima-Sofortprogramm für die ersten 100 Regierungstage. So sollen Hindernisse beim Ausbau der Sonnen- und Windenergie ausgeräumt werden und ein verbindlicher Kohleausstieg bis 2030 beschlossen werden. "Die Zeit der Ausreden ist vorbei", so FFF-Bundessprecherin Luisa Neubauer.

Kritik an Schulschwänzern

Während in Berlin und einigen anderen Bundesländern gerade Herbstferien sind, dürften unter den Demonstrierenden in Baden-Württemberg auch wieder viele Schülerinnen und Schüler sein, die den Unterricht schwänzen. Der Deutsche Lehrerverband hat das wiederholt kritisiert.

Man lehne es ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen aufgehoben wird, so Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Das gefährde die politische Neutralität des Staates, der für den Schulbetrieb verantwortlich sei. Es stelle sich die Frage, für welche politischen Aktionen man schulfrei bekommen würde und für welche nicht. "Schule darf nicht zwischen guten und schlechten Aktionen unterscheiden."

Zuletzt über eine halbe Million Teilnehmende

Der letzte bundesweite Klimastreik fand erst vor wenigen Wochen am 24. September statt. Zwei Tage vor der Bundestagswahl demonstrierten damals Menschen in mehr als 470 deutschen Städten. Allein in Freiburg kamen 12.000 Menschen zusammen. Auch in Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Ulm nahmen tausende Menschen an den Kundgebungen teil. Fridays for Future bezifferte die Gesamtzahl aller Teilnehmer auf 620.000.