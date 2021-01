per Mail teilen

Die Landesverwaltung von Baden-Württemberg soll bis spätestens 2040 klimaneutral arbeiten. Unterstützt wird sie bei diesem Vorhaben von der neuen Klimaschutzstiftung, die am 1. Januar 2021 offiziell ihre Arbeit aufnehmen soll, teilte die Baden-Württemberg Stiftung am Dienstag mit. Die Klimaschutzstiftung ist mit einem Kapital von knapp 50 Millionen Euro ausgestattet. Das Land nehme damit eine Vorreiterrolle ein, denn kein anderes Bundesland könne eine vergleichbare Stiftung vorweisen, sagte Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. Die neue Stiftung will den Angaben zufolge Forschung, Entwicklung und Bildungsprojekte im Bereich Klimaschutz fördern.