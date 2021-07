Photovoltaikanlagen auf Hausdächern sollen in Baden-Württemberg bald zur Pflicht werden, auch auf Wohnhäusern. Die genaue Regelung hat die Landesregierung nun vorgestellt.

Die Spitzen der grün-schwarzen Koalition haben am Dienstagnachmittag den Entwurf für Baden-Württembergs neues Klimaschutzgesetz vorgestellt. Beide Fraktionen haben zuvor einstimmig der Novelle zugestimmt. Ein wesentlicher Punkt ist die sogenannte Solarpflicht, wenn ein neues Haus gebaut wird. Die Pflicht soll ab dem 1. Mai 2022 gelten, zunächst war der 1. Juli angepeilt worden.

Photovoltaik auch bei Dachsanierungen Pflicht

Zudem müssen Hausbesitzer ab dem 1. Januar 2023 bei einer grundlegenden Dachsanierung ebenfalls eine Photovoltaikanlage anbringen, wie aus dem Gesetzentwurf hervorgeht. Beim Neubau von Nichtwohngebäuden gilt die Solarpflicht vom 1. Januar 2022 an, ebenso für Parkplätze ab einer Größe von 35 Stellplätzen, wie Grüne und CDU bekannt gaben.

BW mit Nachholbedarf bei Sonnenenergie

In Baden-Württemberg werden immer mehr Solaranlagen gebaut. Die Leistung neu errichteter Anlagen lag 2020 um ein gutes Drittel höher als im Jahr davor. Allerdings hat Baden-Württemberg sowohl bei der Sonnen- als auch bei der Windenergie Nachholbedarf. Der Anteil des "grünen" Stroms liegt nur bei etwa 30 Prozent - eher wenig im Vergleich zu anderen Bundesländern.

In Esslingen am Neckar wurde im Juni das weitestgehend klimaneutrale Viertel "Neue Weststadt" mit 450 Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen eröffnet. Es gilt als Vorzeigeprojekt für eine klimagerechte Stadtentwicklung. So hat der SWR am 22. Juni darüber berichtet:

Verkehr weiter Hauptquelle für Treibhausgase

Die meisten klimaschädigenden Emissionen, rund 30 Prozent, kommen in Baden-Württemberg weiterhin aus dem Verkehrsbereich. Auch deshalb setzt die Koalition neben dem Rad- besonders auf Bahn-, Bus- und Fußverkehr. Die Fahrgastzahlen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sollen bis 2030 im Vergleich zu 2010 verdoppelt werden. Das soll dabei helfen, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen weiter zu senken. Deren Reduzierung wurde im Klimaschutzgesetz verankert. In der Novelle heißt es laut Deutscher Presse-Agentur: "Die Landesverwaltung soll ihre Vorbildfunktion im Klimaschutz noch engagierter wahrnehmen als bisher und sich bereits bis zum Jahre 2030 klimaneutral organisieren."

Baden-Württemberg ab 2040 klimaneutral

Baden-Württemberg soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden, bisher war 2050 das Ziel. Außerdem habe man sich darauf geeinigt, dass auf mindestens zwei Prozent der landeseigenen Flächen Windkraft- oder Photovoltaikanlagen entstehen sollen, so die Landesregierung. Künftig soll auch ein Klimasachverständigenrat mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Schritte der Landesregierung begleiten. Baden-Württemberg sei zwar zu klein um das Weltklima zu retten, aber man könne Maßstäbe setzen und ein kopierfähiges Modell für andere Wirtschaftsregionen sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Vorstellung des Klimaschutzgesetzes.

Das Klimaschutzgesetz gehört zu den Großprojekten im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU in Baden-Württemberg. Auf die wesentlichen Punkte hatten sich die Koalitionspartner bereits während der Verhandlungen nach der Landtagswahl vor rund vier Monaten geeinigt.

Ausbau des Radnetzes weiter Thema

Der Ausbau des Radnetzes in Baden-Württemberg ist ein weiterer Bestandteil der grün-schwarzen Klimapläne. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will verstärkt für den Ausbau des Radnetzes und den Bau von Radschnellwegen im Land werben. Bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt 20 Radschnellwege realisiert werden. Bislang sind 15 Projekte in der vertiefenden Planung.

Bundesweit liege Baden-Württemberg bei der Planung von Radschnellwegen an der Spitze, hatte der Grünen-Politiker zuletzt erklärt. Vor allem für Pendlerinnen und Pendler seien diese eine gute Alternative, schnell und sicher an den Arbeitsplatz zu kommen. Als beispielhaft nannte er den ersten Radschnellweg im Land zwischen Stuttgart und Böblingen. Im ersten Jahr wurden laut Hermann 250.000 Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. Eine weitere leistungsfähige Radinfrastruktur entstehe aktuell auch zwischen Heidelberg und Mannheim sowie in Oberschwaben, an der Grenze zur Schweiz. Hermanns Ziel sei es, den Radverkehrsanteil im Land auf 20 Prozent zu erhöhen.

BUND: Zu viel Geld für Straßenbau

Die Umweltschutzorganisation BUND Baden-Württemberg kritisierte im Vorfeld, dass in den nächsten Jahren immer noch zu viele Mittel in den Straßenbau fließen würden. Ein sogenannter Klimacheck bei Straßenbau-Projekten, die die Koalitionsparteien bereits festgeschrieben haben, greift erst in fünf Jahren - nach dem geplanten großen Investitionsschwung.