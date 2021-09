Vincent Klink und der Klimaschutz: "Da ist ein großes Erwachen im Gang"

"Eine kulinarische Klimakampagne" will noch bis zum 26. September die Berlin Food Week bieten. Für den Stuttgarter Spitzenkoch Vincent Klink steht das Thema schon lange im Vordergrund, wie er im SWR Interview erklärt.

SWR: Sie selbst legen großen Wert auf ökologischen Anbau und artgerechte Tierhaltung. Aber reicht das? Oder heißt Essen und Klimaschutz doch vor allem lieber vegetarisch als Rindfleisch?

Vincent Klink: Ich würde das nicht so streng trennen, aber auf alle Fälle ist ja heute sowieso klar, dass täglicher Fleischgenuss nicht gesund ist. Und ich halte mich da eigentlich auch als Berufskoch dran, dass auf unserer Speisekarte, wenn da Menü steht, in vier, fünf oder sechs Gängen allerhöchstens einmal ein Fleischprodukt dabei ist - im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich. Da ist oder war in jedem Gang Fleisch. Da kommt die Gänseleber, dann kommt die Taube, dann kommt der Fisch, und dann kommt Rind, und das bezeichnet man dann auch als diese feine Gourmetküche. Aber die Zeiten sind wirklich vorbei.

Regionale Produkte, das ist also alles, was es hierzulande eben gibt. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die kriegt man hier halt nicht: Papayas zum Beispiel. Oder muss man dann eben auf sowas verzichten? Geht das überhaupt?

Das Wort „Verzichten“ halte ich für zu hart. Also, ich hab die letzten 30 Jahre keine Papaya in der Hand gehabt. Das einzige, was wir jetzt zum Beispiel machen: Wir machen jetzt Zwetschgen ein. Wir haben Pfirsiche eingemacht, wir haben Birnen eingemacht, Tomaten eingekocht, Erdbeeren eingekocht. Damit können wir im Winter Desserts mit Früchten machen.

Das einzige, was ich zulasse, das ist Ananas. Ein bissel was frisches im Winter ist nicht schlecht. Oder Mango. Das mag ich auch. Aber alles andere ist irgendwo überflüssig. Und dann gibt es in meinem Berufszweig auch viele Ängste. Wenn ich keinen Kaviar, keinen Hummer habe, keine Gänseleber, dann habe ich es womöglich keine Sterneküche mehr und so weiter. Und es gibt natürlich noch so Beton-Gourmets, die glauben, ohne Hummer ist eine gute Küche nicht möglich. Aber es ist eigentlich mittlerweile ein geringer Teil an Idioten, muss ich sagen.

Und die Kunden machen das auch mit?

Wir haben schon auch Kunden verloren und dafür viele andere gewonnen. Also man muss sich einfach mal entscheiden. Man muss einfach dazu stehen, was man macht. Wir bringen das auch auf unsere Homepage, dass man auch auf die Leute einwirken kann, warum man das so macht.

Man kann ja nicht jeden Gast, der reinkommt, erstmal mit einem Vortrag belegen – und so hat sich das eigentlich sehr gut ergeben, dass ich heute eine Kundschaft habe, die genauso denkt wie ich. Die anderen bleiben halt weg. Ferrari-Fahrer oder was es da noch so gibt.

Berlin Food Week: Nachhaltiges Kochen liegt nicht nur daheim im Trend, sondern auch in Restaurants. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Berlin Food Week/The Cord | Florian Peters

Würden Sie sagen, dieses Klimaschutz-Motto bei der Berlin Food Week gibt es, weil man doch vielleicht das ganze in die Küchen mehr reinbringen möchte, in die Gastronomie. Oder es ist einfach nur, weil es ein bisschen Trend ist?

Ja, es ist ein bisschen ein Trend, aber es ist aber auch was in Gang gekommen. Es gibt ja Kollegen, die pflegen die Kundschaft, wie einfach nur exotisches Zeug will: aus Asien importiert oder Thai-Gemüse. Und dann gibt es aber auch Betriebe, die kochen, was das Umfeld anbietet. Da ist ein großes Erwachen gerade im Gang, und das finde ich hocherfreulich.

Und ich wünsche mir natürlich, dass noch mehr Kollegen irgendwie vielleicht mal Zeitung lesen und mal gucken, also läuft und vor allen Dingen das auch nützen für eine bessere Kundschaft. Wenn Sie eine Kundschaft haben, die überhaupt nicht hinterfragt, das macht ja keinen Spaß. Und wenn sie aber eine Kundschaft haben und dann sagen Sie zu denen: wir haben heute vier, fünf Hühner, die sind total artgerecht aufgewachsen. Gucken Sie: wir haben hier ein Foto, wie die rumhüpfen und so weiter. Das hat dann einen gewissen erzieherischen Wert.

Und da muss – glaube ich - meine Branche schon noch einiges tun, um die Leute aufzuklären. Da sitzen wir auch am längeren Hebel. Vor allem sind wir die Fachleute - wenn wir es nicht machen, warum soll es dann der Laie tun?