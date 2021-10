Für ein besseres Klima: Grüne machen Druck - auf große Parteien und kleine Häuslebauer

per Mail teilen

Mitten in den komplizierten Koalitionsverhandlungen im Bund machen die Grünen noch einmal ihre Ziele klar. Ein Klima-Sofortprogramm soll kommen - und in Baden-Württemberg soll jetzt endlich auf ein Gesetz der Deckel drauf.

Knapp fünf Monate nach dem Start der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg steht heute im Stuttgarter Landtag das erste große Gesetzesprojekt zur finalen Abstimmung an. Es ist die Novelle des Klimaschutzgesetzes.

Ab 1. Mai: Solaranlage auf dem neuen Haus

Die wichtigste Neuerung: Wer ein neues Haus bauen will, muss ab 1. Mai kommenden Jahres eine Solaranlage auf seinem Dach installieren lassen. Zudem müssen Hausbesitzer vom 1. Januar 2023 an bei einer grundlegenden Dachsanierung eine Photovoltaikanlage einbauen lassen. Die Opposition aus FDP und AfD kritisiert, die Solarpflicht sei unsozial und werde das Bauen und Wohnen verteuern.

Ehrgeizige Ziele in Baden-Württemberg

Die Koalition von Grünen und CDU hat außerdem ehrgeizigere Ziele zur Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase im Gesetz verankert. So soll Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral werden - bisher waren 90 Prozent bis 2050 das Ziel. Damit will das Land fünf Jahre schneller sein als der Bund und bis dahin nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen wie wieder gebunden werden können. Umweltexperten hatten zuletzt bei einer Anhörung im Landtag jedoch bezweifelt, ob die vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, um dieses Ziel zu schaffen.

Großer Zulauf bei der letzten "Fridays for future"-Demo in Stuttgart. Der SWR hat am 24.9. berichtet:

Klare Forderung der Umweltministerin

Unterdessen hat die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) ihre Partei aufgefordert, bei den Sondierungen zur Bildung einer Bundesregierung mit einem Klima-Sofortprogramm in die nächste Verhandlungsrunde zu gehen. "Die grüne Kernforderung bei den Sondierungsgesprächen muss aus meiner Sicht ein 100-Tage-Programm für den Klimaschutz sein", sagte sie den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Mittwoch).

Grüne Hoffnungsträgerin aus Freiburg. So hat der SWR am Tag nach der Bundestagswahl berichtet:

Darin müssten möglichst viele Punkte stecken, etwa einfachere Genehmigungsverfahren für Windkraftprojekte. "Es kann nicht sein, dass es fünf bis sieben Jahre dauert, bis ein Windrad steht. So wird die Energiewende nicht gelingen", so Walker. Weiter forderte die Landesministerin ein Bundesbedarfsgesetz Windenergie, das "die notwendigen zwei Prozent der Bundesfläche für den Windenergieausbau sichern und den Beitrag der einzelnen Bundesländer festlegen" soll.

Artenschutz muss forciert werden

Anforderungen beim Artenschutz sollten bundesweit vereinheitlicht werden, machte Walker weiter deutlich. "Vorbild könnten Ausnahmeregelungen sein, die EU-rechtlich bereits möglich sind."