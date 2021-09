Fridays for Future: Zehntausende zu Klimaprotesten in Baden-Württemberg erwartet

Weltweit wollen heute Fridays for Future-Demonstranten auf die Straße gehen - allein in Baden-Württemberg in 80 Städten. Die GEW ruft zum Protestieren während der Schulzeit auf.

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future rufen heute erneut zu einem weltweiten Protest für mehr Klimaschutz auf. In Deutschland sind in 400 Städten Proteste geplant - 80 davon allein in Baden-Württemberg. Es ist der achte weltweite Protesttag, den die Klimaschutz-Bewegung ausruft. Er fällt auf den Freitag vor der Bundestagswahl.

Fridays for Future: Klimaziele mit Wahlprogrammen nicht erreichbar

Damit wollen die Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland nochmal Druck auf die politisch Verantwortlichen ausüben. Ihrer Meinung nach reicht keines der Wahlprogramme aus, um die Klimaziele zu erreichen. Beim Pariser Klimaabkommen hatten sich 2015 fast alle Staaten der Welt verpflichtet, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu

10.000 Demonstrierende in Freiburg erwartet

Die größte Aktion in Baden-Württemberg findet in Freiburg statt. Hier erwartet die Polizei etwa 10.000 Teilnehmende. In der Landeshauptstadt Stuttgart werden voraussichtlich etwa 2.000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Zu der Demonstration rufen mehrere Parteien, darunter die Grünen und die Linkspartei, und die katholische und evangelische Kirche auf. Auch in Karlsruhe ist ein Demonstrationszug geplant.

GEW ruft zum Demonstrieren während der Schulzeit auf

Auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg befürwortet die Klimaproteste von Fridays for Future. Sie fordert Schülerinnen und Schüler dazu auf, an diesem Freitag an den Demonstrationen teilzunehmen. Von den Schulleitungen verlangt sie im Gegenzug, den Kindern und Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. GEW-Landeschefin Monika Stein sagt dazu: "Ich bin davon überzeugt, dass die Schulleitungen konstruktive Lösungen finden, wenn sich Schülerinnen und Schüler an den Streikaktionen beteiligen. Harte Strafen und Bußgelder sind nicht angemessen."

Lehrerverband kritisiert Protest während der Unterrichtszeit

Der Deutsche Lehrerverband kritisiert die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am globalen Klimastreik heute während der Unterrichtszeit. Man lehne ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen aufgehoben wird, sagte Verbandspräsident Heinz Peter Meidinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das gefährde die politische Neutralität des Staates, der für den Schulbetrieb verantwortlich sei. Es stelle sich die Frage, für welche politischen Aktionen man schulfrei bekommen würde und für welche nicht.

Das grün-geführte Kultusministerium in Baden-Württemberg zeigte Verständnis für das Engagement. Allerdings könne der Protest auch am Nachmittag stattfinden, wo er zumeist nicht mit der Schulpflicht kollidiere.

Windräder stehen auf einem Feld in Steinenkirch (Kreis Göppingen). Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Bauzeit solcher Anlagen um Jahre verkürzen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Forderung: Ausschließlich erneuerbare Energien ab 2035

Fridays for Future fordert für die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels unter anderem den Kohleausstieg Deutschlands bis 2030. Bisher ist 2038 vorgesehen. Außerdem soll ab 2035 die komplette Energieversorgung über erneuerbaren Energien laufen. Eine CO2-Steuer soll helfen, die Ziele zu erreichen.

Greta Thunberg in Berlin erwartet

In Berlin wird die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, zu Gast sein und am Mittag gemeinsam mit der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer auf die Straße gehen. Unter dem Motto "Alle fürs Klima" haben sich dem Protest nach Angaben von Fridays for Future auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Umweltverbände und Kirchen angeschlossen. Darüber hinaus sollen sich auch mehr als 4.000 Unternehmen beteiligen. Die letzte weltweite Protestaktion war am 19. März dieses Jahres.