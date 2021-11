BW-Umweltministerin: Beschlüsse der Weltklimakonferenz reichen nicht aus

Junge Menschen auf der ganzen Welt haben es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, das Thema Klimawandel in die Schlagzeilen zu bringen. Sie haben erkannt, dass sie zu der Generation gehören, die mit den vielleicht katastrophalen Folgen der Erderwärmung leben muss. Auch beim jetzigen Klimagipfel sind und waren sie präsent, so wie Joshua Steib aus Bayern. Er und eine andere Deutsche gehörten zu den Jugenddelegierten, die von den Vereinten Nationen ausgewählt wurden, um die Jugend bei der COP26 zu repräsentieren. Konnte er in Glasgow bisher etwas bewirken? Wurde er, wurde die Jugend dort gehört? Das fragt ihn Moderator Philipp Abresch in dieser Sonderfolge unseres Weltspiegel Podcasts. mehr...