BW-Unternehmen können sich um Klimaförderung bewerben

Im Kampf gegen den Klimawandel will die baden-württembergische Landesregierung Unternehmen unterstützen. Das Umweltministerium hat ein spezielles Programm nun für alle geöffnet.

Bis zu 160.000 Euro jährlich lobt das Umweltministerium für das sogenannte KLIMAfit-Programm aus, Unternehmen können sich für eine Teilnahme bewerben, wenn sie klimafreundlicher werden wollen. Nach einer Pilotphase steht das Programm jetzt allen interessierten Unternehmen und Organisationen offen.

Wirtschaft besonders verantwortlich für Klimaschutz

Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) betonte bei der Vorstellung, der Wirtschaft komme beim Klimaschutz eine besondere Verantwortung zu. Deswegen könnten sich jetzt alle Unternehmen im Land dabei fördern lassen, ein sogenanntes Klimaschutzmanagement für sich zu erarbeiten.

Zusammenarbeit in Workshops und mit Experten

Wie kann die eigene Firma weniger klimaschädliche Treibhausgase freisetzen? Wie kann Wasser eingespart und weniger Abfall erzeugt werden? Konzepte dafür werden in kleinen Gruppen gemeinsam mit anderen Firmen in Workshops und in Gesprächen mit Expertinnen und Experten entwickelt. Dabei geht es auch um individuelle Treibhausgas-Bilanzen der einzelnen Unternehmen. Geleitet und organisiert werden die teilnehmenden Gruppen (sogenannte "Konvois") durch einen Projektträger, der mit Mitteln aus KLIMAfit gefördert wird. Wer das Programm abschließt, wird als sogenannter "KLIMAfit-Betrieb" ausgezeichnet.

Erfolgreiche Versuche mit 26 Unternehmen aus Baden-Württemberg

In einer Pilotphase haben bereits elf Unternehmen aus Calw, acht aus Tübingen und sieben aus Ludwigsburg das KLIMAfit-Programm durchlaufen. Unternehmen jeglicher Größe und Branche sowie andere Organisationen in Baden-Württemberg können sich nun einem KLIMAfit-Konvoi anschließen. Ein frei wählbares Beratungsunternehmen unterstützt die Arbeit der Konvois, deren Laufzeit sechs bis neun Monate beträgt.