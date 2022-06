SWR Klimaexperte: Klimawandel für Hitzewellen verantwortlich

An diesem Wochenende steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg auf bis zu 38 Grad. Sind diese extremen Werte Folgen des Klimawandels? "Das kann man mit großer Sicherheit sagen", so SWR Klimaexperte Werner Eckert. Bei kaum einem Ereignis sei der Zusammenhang so gut belegt wie bei Hitzewellen.