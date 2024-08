"Letzte Generation": Aktivisten kleben sich an Flughafen-Straßen fest

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben am Donnerstagmorgen an mehreren deutschen Flughäfen Protestaktionen veranstaltet. In Nürnberg und Köln/Bonn war der Flugbetrieb zeitweise gestört. Eine Aktion am Stuttgarter Flughafen hatte keine Auswirkungen.