Klimaaktive Kommunen: Zwei Gewinner aus Baden-Württemberg

Das Bundes-Umweltministerium zeichnet eine Stadt und einen Kreis in Baden-Württemberg aus, weil sie besonders klimafreundlich sind. Singen am Hohentwiel bekommt den Preis, weil die Stadt zusammen mit Gastronomen und Bäckereien ein eigenes Mehrweg-System entwickelt hat. Wer dort etwas zu essen einkauft oder einen Coffee to go holt, muss nicht mehr unbedingt eine umweltschädliche Plastikverpackung nehmen, die hinterher sowieso in den Müll wandert. Stattdessen gibt es in Singen Mehrweg-Verpackungen, die man bei allen teilnehmenden Betrieben umtauschen kann. So entsteht weniger Müll. Damit sei Singen ein gutes Beispiel für Ressourcen- und Energieeffizienz, heißt es. Außerdem zeichnet das Umweltministerium den Landkreis Heidenheim aus für die "Aktion Handabdruck". Dabei konnten Menschen ein Bild von sich an den Landkreis schicken - inklusive Beispiele, wie jeder im Alltag nachhaltiger leben kann. Für das Umweltministerium hat der Landkreis Heidenheim damit gezeigt, wie man Menschen trotz Corona motivieren kann, sich für die Umwelt zu engagieren.