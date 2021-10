per Mail teilen

Die Animationen in der Sinsheimer Klima-Arena (Rhein-Neckar-Kreis) sollen die Besucherinnen und Besucher interaktiv aufklären und für den Klimawandel sensibilisieren. Die Public Climate School wurde am Donnerstag der erste Platz für den K3-Preis für Klimakommunikation in der Kategorie "Wissenschaft und Forschung" ausgezeichnet. Sie möchte vor allem Studierende zu Klimaschützern machen.