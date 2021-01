Die Parteien, die vor dem Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg auf eine erleichterte Wahlzulassung geklagt haben, waren beim Sammeln von Unterstützerunterschriften weitgehend erfolgreich. Die Linke und die ödp haben nach eigenen Angaben ausreichend Unterschriften zusammengetragen, um bei der Landtagswahl am 14. März in allen 70 Wahlkreisen mit Kandidaten antreten zu können. Die Landesvereinigung der Freien Wähler tritt lediglich im Wahlkreis Schwäbisch Hall nicht an, weil dort die bereits nominierte Kandidatin kurzfristig aus persönlichen Gründen zurückzog. Unklar ist noch, für wie viele Wahlkreise die Piratenpartei und Die Partei Kandidaten gemeldet haben. Die fünf Parteien hatten im Herbst vor dem Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg gegen die Auflage geklagt, dass nicht im Landtag vertretene Parteien in jedem Wahlkreis jeweils 150 Unterstützerunterschriften sammeln müssen. Dies sei wegen der Corona-Beschränkungen nicht zu schaffen, hatten die Parteien argumentiert. Das Verfassungsgericht gab ihnen Recht: Es sah den Grundsatz der Chancengleichheit verletzt. Der Landtag änderte daraufhin das Landtagswahlrecht und senkte die Hürde auf 75 Unterschriften je Wahlkreis (etwas über 5.000 landesweit).