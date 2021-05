Der Reutlinger Mental-Magier Andy Häussler bekommt in diesem Jahr einen der mit 5.000 Euro dotierten Kleinkunstpreise des Landes Baden-Württemberg. Häussler sei ein Hirnakrobat, eine Sonderbegabung, er nutze seine fünf Sinne und erziele dabei die Wirkung eines sechsten Sinnes, so die Begründung der Jury. Bei seinen Auftritten fasziniert Häussler sein Publikum. Er rechnet schneller als so mancher Computer, liest die Gedanken der Zuschauer oder findet deren Sternzeichen heraus. Weitere Hauptpreisträger im Jahr 2021 sind der Kabarettist Stefan Waghubinger aus Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) und die Musiker Hubertus Weijers und Christian Oettinger von "Huub Dutch Duo“ aus Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis). Auch die Klavierkabarettistin Anne Folger aus Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie die Mannheimer Band "Mackefisch" werden ausgezeichnet. Die Landeskleinkunstpreise sollen im Oktober in Esslingen verliehen werden.