Footvolley ist eine Trendsportart entstanden in den 60-er Jahren in Brasilien, eine Kombination aus Beachvolleyball und Fußball. Sie erfordert eine ausgeprägte Technik, Koordination und Körperbeherrschung im Sand. Die Ballwechsel sind oft länger als beim Beachvolleyball und super spektakulär für den Zuschauer. Die Hochburg für Footvolley in Deutschland ist Schwäbisch Gmünd. Mitten auf dem Marktplatz gastiert an diesem Wochenende die europäische Elite beim European Footvolley Cup. mehr...