Opposition in Baden-Württemberg bei Corona-Impfpflicht gespalten

Die Oppositionsfraktionen des baden-württembergischen Landtags haben die Ergebnisse ihrer Klausurtagungen vorgestellt. Strittig ist das Thema Impfpflicht.

Hatte die baden-württembergische FDP-Fraktion bislang nur Bedenken geäußert, so hat sie sich auf ihrer Klausurtagung nun einstimmig gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen. Man sei der Überzeugung, dass das derzeit nicht durchführbar sei, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Wir haben zumindest noch kein Modell gesehen, dass auch nur im Entferntesten funktionieren könnte." Rülke forderte im Kampf gegen Corona eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und wegen Datenschutz-Problemen ein Ende der Luca-App.

Die baden-württembergische FDP-Fraktion stellt sich laut ihrem Vorsitzenden Rülke geschlossen gegen eine allgemeine Impfpflicht. dpa Bildfunk Picture Alliance

SPD ktisiert FDP-Beschluss - und fordert konsequentere Impfkampagne

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hält die Absage der FDP-Fraktion in Baden-Württemberg an eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus für eine "falsche politische Festlegung". Er habe den Eindruck, dass die eindeutige Haltung der liberalen Abgeordneten im Landtag nicht die Meinung der gesamten Bundes-FDP widerspiegele, sagte Oppositionsführer Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Deshalb gehe er auch nicht davon aus, dass die Position der FDP-Landtagsfraktion bei der Entscheidung im Bundestag eine große Rolle spielen werde.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sieht die Haltung der FDP-Fraktion zu einer allgemeinen Impfpflicht kritisch. dpa Bildfunk Foto: Christoph Schmidt

Mit Blick auf die Demonstrationen von Kritikern der Pandemie-Maßnahmen verlangte Stoch einen "Sonderstab Corona-Extremismus" und mehr Unterstützung der Kommunen im Vorgehen gegen die Proteste. Um die Impfquote in Baden-Württemberg zu erhöhen, schlägt die SPD-Fraktion eine landesweite Informationskampagne vor. Mit Broschüren an alle Haushalte, Plakataktionen und Flyern an Windschutzscheiben könne man der Desinformation entgegenwirken, so Stoch. Demgegenüber sei die Werbeaktion "The Länd" fehlgeleitetes Geld.

Ein Sprecher des Sozialministeriums erklärte, eine solche Kampagne gebe es mit "#DranbleibenBW" längst. Informationen seien in vielen Sprachen verfügbar. Über die Sozialen Medien würden diese ausgespielt. "Auch die SPD ist aufgerufen, die Kampagne konstruktiv zu unterstützen und die Informationen in ihren Kanälen zu teilen", so der Sprecher.

Die SPD-Fraktion forderte außerdem eine konsequentere Sachaufklärung in Bezug auf die Vorwürfe von sexueller Belästigung bei der baden-württembergischen Polizei. Man sehe die Geschehnisse mit großer Besorgnis, so Stoch. Man müsse erfahren, wie weit das Phänomen reiche. Es deute sich an, dass es nicht nur um Einzelfälle gehe.

AfD verteidigt unangemeldete Corona-Proteste

Die AfD-Fraktion sieht die unangemeldeten Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen nicht als rechtswidrig an. "Jeder Bürger hat das Recht, sich hier zu versammeln, auch unangemeldet sich zu versammeln", so Fraktionschef Bernd Gögel. Der Abgeordnete Emil Sänze sagte, es sei normal, dass sich das "Volk entlädt über solche Spaziergänge". Außerdem bekräftigten die Abgeordneten der AfD ihr Nein zu einer allgemeinen Impfpflicht.

Die AfD-Landtagsfraktion zeigt Verständnis für unangemeldete Corona-Demonstrationen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Um das Land im Bildungsvergleich weiter nach vorne zu bringen, fordert die AfD-Landtagsfraktion ein verpflichtendes Vorschuljahr für Kinder in Baden-Württemberg. Einen entsprechenden Vorschlag beschloss die Fraktion auf ihrer Klausurtagung. Den Gesetzesentwurf wollen die AfD-Abgeordneten in den kommenden Wochen in den Landtag einbringen, sagte Gögel am Donnerstag. Gegen die Stimmen der Regierungsmehrheit kann er dort allerdings nicht beschlossen werden.