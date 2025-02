per Mail teilen

Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen mehrere Städte in Deutschland, weil sie keine neuen Lärmaktionspläne aufgestellt haben. Auch drei Städte in Baden-Württemberg sind betroffen.

Wie die Umwelthilfe in einer Mitteilung schreibt, hätten die Städte Mannheim, Baden-Baden und Sindelfingen bislang keine Entwürfe für aktuelle Lärmaktionspläne erstellt. Es gebe zudem keinen "konkreten oder ambitionierten Zeitplan zur Erstellung dieser Pläne". Die Klage richtet sich auch an die niedersächsische Stadt Hameln und das Regierungspräsidium Darmstadt.

Umwelthilfe klagt gegen Mannheim, Baden-Baden und Sindelfingen

"Millionen Menschen in Deutschland leiden unter krankmachendem Verkehrslärm", sagte der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch. Trotzdem ignorierten viele Behörden die gesetzliche Pflicht, einen Lärmaktionsplan zu erstellen. "Wir ziehen wegen fehlender oder mangelhafter Lärmaktionspläne gegen vier Städte und ein Regierungspräsidium vor Gericht, damit die Menschen endlich besser vor Lärm geschützt werden", so Resch. Innerorts die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen, sei eine schnelle Lösung und noch dazu kostenlos.

Lärmaktionsplan zum Schutz vor Verkehrslärm

Städte und Kommunen in Deutschland müssen alle fünf Jahre einen aktualisierten Lärmaktionsplan aufstellen. In manchen Fällen sind auch die jeweiligen Regierungspräsidien dafür zuständig. Die Frist für den aktuellen Lärmaktionsplan lief am 18. Juli 2024 aus.