FDP-Fraktion reicht Klage gegen Landeshaushalt ein

Die baden-württembergische FDP-Landtagsfraktion geht juristisch gegen den jüngsten Nachtragshaushalt der Landesregierung vor. "Wir reichen die Klage am Montag ein", sagte der Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke der Deutschen Presse-Agentur. Die FDP will vor dem Verfassungsgerichtshof klären lassen, ob die grün-schwarze Regierung mit Verweis auf die Corona-Krise erneut die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse in Anspruch nehmen durfte. Die Koalition hatte sich im dritten Nachtrag für den Doppelhaushalt 2020/2021 etwa 940 Millionen Euro an Kreditrechten gesichert, um sich für die Risiken der Corona-Krise zu wappnen. Auch die AfD klagt gegen die Haushaltspolitik der Koalition. Am kommenden Donnerstag will der Verfassungsgerichtshof über die Klage der AfD-Fraktion gegen den zweiten Nachtrag entscheiden.