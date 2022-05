In Ammerbuch-Reusten (Kreis Tübingen) flatterten am Wochenende 50 Kittelschürzen an einer Riesen-Wäscheleine im Wind. Bestickt waren sie mit bekannten Gesichtern von teils schon verstorbenen Menschen aus der Region. Der Betreiber des renommierten Bergcafes in Reusten ist gleichzeitig auch Künstler. Er hat über Jahre Kittelschützen gefertigt und möchte ihnen als Kunstobjekt zu einem neuem Leben verhelfen.