Warnstreiks in Kitas in Baden-Württemberg werden ausgeweitet

Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, gehen in dieser Woche wieder viele Erzieherinnen und Erzieher demonstrieren. Manche Kitas könnten daher geschlossen bleiben.

Die Gewerkschaft ver.di weitet die Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst in Baden-Württemberg deutlich aus. Am Dienstag wird in Stuttgart, Ulm, Rastatt und Offenburg gestreikt. Teilweise sind deshalb auch Kitas geschlossen oder es wird nur ein Notbetrieb angeboten.



Im Landkreis Ludwigsburg sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in allen Städten und Gemeinden zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind neben Ämtern auch die Kitas. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Warnstreik wird es am Vormittag in Bietigheim-Bissingen eine Kundgebung geben.

Weitere Aktionen bis Ende der Woche

Am Mittwoch sind dann der Rems-Murr-Kreis sowie Heilbronn betroffen. Bis Ende der Woche wird es weitere Aktionen und Streiks in Städten in Baden-Württemberg geben, um den Druck auf die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu erhöhen und eine bessere Ausgangsposition für die Mitte Mai anberaumten Verhandlungen zu bekommen.



ver.di fordert für die bundesweit rund 330.000 betroffenen Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die Einstufung in eine höhere Entgeltgruppe. Laut ver.di-Vizechefin Hannah Binder setzen Arbeitgeber auf Werbekampagnen, um die immer größere Fachkräftelücke im Sozial- und Erziehungsdienst zu schließen. Sie lehnten Gespräche über eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ab und somit auch Vereinbarungen zur Qualität der Angebote.