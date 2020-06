Viele Eltern haben darum gekämpft, nun ist es soweit. Die Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg sollen wieder für alle Kinder "geöffnet" werden. Es bestehe aber keine Schulpflicht, so das Kultusministerium.

Grundlage für die Öffnung sind die Ergebnisse ein Kinderstudie, die die Landesregierung gemeinsam mit leitenden Wissenschaftlern am Dienstag vorgestellt hat. Die im Auftrag der Landesregierung unter Federführung des Universitätsklinikums Heidelberg durchgeführten Studie hat die Befunde anderer internationalen Studien bestätigt: Danach haben Kinder unter zehn Jahren einen sehr viel geringeren Anteil am Pandemiegeschehen als ursprünglich angenommen. Sie erkranken deutlich seltener und haben dann meist mildere Verläufe mit wenigen oder gar keinen Symptomen.

"Auf dieser Grundlage ist eine umfassende Öffnung der Kindertageseinrichtungen verantwortbar. Ebenfalls ermutigen uns die ersten Erkenntnisse aus anderen Ländern wie etwa Sachsen." Susanne Eisenmann (CDU), BW-Kultusministerin

Kretschmann: Infektionszahlen im Land sinken

Kultusministeriun Susanne Eisenmann (CDU) sagte im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag, dass für viele Familien die Belastungsgrenze erreicht sei. "Das Infektionsgeschehen hat sich in Baden-Württemberg stark verlangsamt und auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Das ermutigt uns, diesen Schritt nun auch in Baden-Württemberg zu gehen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und bestätigte Eisenmanns Einschätzung.

Kinder werden in Gruppen eingeteilt

Eine Abstandsregelung für die Kinder untereinander besteht in den Kitas laut Kultusministerium nicht. Die Umsetzung und konkrete Ausgestaltung der Hygienevorgaben werden durch die jeweiligen Einrichtungen und ihre Träger in eigener Verantwortung umgesetzt. Laut Ministerium gelten strenge Regeln, unter anderem müssen Betreuungsgruppen strikt voneinander getrennt bleiben. In den Einrichtungen dürfen ausschließlich gesunde Kinder ohne Symptome betreut werden. Auch das Personal muss gesund sein, ebenso die Eltern oder andere Personen, die das Kind zur Betreuung bringen.

Grundschulen in Baden-Württemberg: Rückkehr zum Regelbetrieb

Neben den Kitas soll der Unterricht an den Grundschulen wieder mit nahezu allen Kindern stattfinden können. Ebenfalls ab dem 29. Juni können alle Kinder in Baden-Württemberg an Grundschulen, den Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten sowie den Grundschulförderklassen und Vorbereitungsklassen im Primarbereich wieder regelmäßig ihre Schule besuchen. Mit diesem Schritt entfällt dann die Notbetreuung.

"Wir haben gute Erfahrungen mit dem Lernen auf Distanz gesammelt, aber ein gemeinsames Lernen vor Ort und der direkte gegenseitige Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften sind unverzichtbar," sagte die CDU-Politikerin Eisenmann. Zugleich wies die Ministerin den Vorwurf von Elternvertretern und Verbänden zurück, sie und ihr Ministerium sprächen in der Corona-Krise zu wenig mit Lehrern, Schulen und Eltern. Die Anschuldigungen weise sie "mit aller Deutlichkeit" zurück, er sei falsch. Auf manche Fragen gebe es zwar heute keine Antworten. Der Grund dafür liege aber nicht darin, dass das Ministerium nicht kommunizieren wolle, sondern darin, dass man bestimmte Dinge heute noch nicht kommunizieren könne.

Kretschmann betonte, er freue sich sehr für die Kinder und Eltern, dass es nun einen weiteren Schritt der schulischen Normalität geben wird.

Laut Ministerium gibt es keine Schulpflicht

Für den Regelbetrieb an den Grundschulen sollen strenge Regeln gelten: So müssen laut Kultusministerium die jeweiligen Gruppen oder Klassen untereinander bleiben und dürfen sich nicht vermischen, auch nicht in den Pausen. Auch in den Schulen dürfen ausschließlich gesunde Kinder am Unterricht teilnehmen. Das gilt auch für Lehrer, Eltern und Betreuer. Zudem müssen die Hygienehinweise in der jeweils aktuellen Fassung weiterhin umgesetzt werden, so das Ministerium in einer Pressemitteilung. Es gilt aber keine Schulpflicht: Kinder, die etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule kommen möchten, sollen weiter zu Hause unterrichtet werden. Diese Regelung gilt laut Ministerium erstmal bis zum Beginn der Sommerferien.

Sport und Musik finden an den Grundschulen nicht statt

Nach Möglichkeit sollte eine Lehrkraft oder ein Lehrkräfteteam den Unterricht einer Klasse abdecken. Dieser beginnt laut Ministerium für die vier Klassenstufen zeitversetzt, damit nicht alle Schüler gleichzeitig kommen. Er startet zum Beispiel im Viertelstundentakt und umfasst mit Pausen täglich vier Zeitstunden. Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Die Schulen können dabei eigene inhaltliche Schwerpunkte setzen. Sport und Musik können bis Schuljahresende nicht unterrichtet werden.



Außerdem: Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 finden keine Test statt, erklärte das Kultusministerium.

GEW sieht Öffnungen kritisch entgegen

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) befürwortet eine weitere Öffnung von Kitas und Schulen, wenn der Gesundheitsschutz für Kinder, und die Fachkräfte sichergestellt werden kann. "Eine komplette Öffnung der Kitas und Grundschulen für alle Kinder gleichzeitig ist bis zu den Sommerferien angesichts des Fachkräftemangels nicht möglich", sagte Doro Moritz, Landesvorsitzende der GEW am Dienstag in Stuttgart. Vor allem in Kitas und Grundschulen waren schon vor Corona viele Stellen nicht besetzt, kritisierte Moritz.

"Warum soll eine Grundschullehrerin beim Einkauf im Supermarkt 1,5 Meter Abstand halten und einen Mundschutz tragen, aber im Klassenzimmer mit 28 Kindern ohne entsprechende Schutzmaßnahmen Unterricht halten?“ Doro Moritz, Landesvorsitzende der GEW

Wir haben nicht 100 Prozent des Personals, und so ist es logisch, dass Abstriche gemacht werden müssen, sagte Kretschmann dazu. Für Kindertagesstätten wird es einschließlich des kommenden Schuljahres 2020/21 ein "Höchstmaß an Flexibilität" bei der Organisation geben, kündigte Eisenmann an. Der Mindestpersonalschlüssel könne aufgehoben und zusätzliches Personal wie junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) dürfen eingesetzt werden. Die Gruppengrößen dürfen verändert und Räume, etwa in Gemeindehäusern, zusätzlich belegt werden.