Streiks für bessere Arbeitsbedingungen: Kitas und Sozialeinrichtungen in BW erneut geschlossen

Die Streiks im Kita- und Sozialbereich gehen weiter: Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten am Mittwoch dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di und legten die Arbeit nieder.

Wegen bundesweiter Warnstreiks von Erzieherinnen und Erziehern sind am Mittwoch auch im Südwesten nach Angaben der Gewerkschaft ver.di Hunderte kommunale Kitas geschlossen geblieben. Man gehe davon aus, dass in Baden-Württemberg rund 3.700 Mitarbeitende im Erziehungsdienst ihre Arbeit niedergelegt hätten, sagte ein ver.di-Sprecher in Stuttgart. Landesweit hatte die Gewerkschaft zehn Kundgebungen organisiert. Unter anderem in Mannheim und Stuttgart sowie in den Landkreisen Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen und im Rems-Murr-Kreis rief ver.di Erzieherinnen und Erzieher dazu auf, die Arbeit ruhen zu lassen. Auch in Ulm beteiligten sich rund 350 Beschäftigte von Kindertagesstätten an dem Warnstreik und einer Kundgebung auf dem Ulmer Weinhof, so ver.di. In Heilbronn machte das Wetter den Streikenden einen Strich durch die Rechnung: Pünktlich zu Beginn um 10 Uhr sorgte ein heftiger Platzregen dafür, dass die Kundgebung vorzeitig beendet werden musste.

Bereits vergangenen Donnerstag (28.4.) haben nach Angaben der Gewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg mehr als 1.600 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt:

Gestreikt wurde auch im Landkreis Konstanz. Dort hätten rund 230 Beschäftigte an einem Demonstrationszug in Radolfzell teilgenommen, sagte ein Sprecher des ver.di-Bezirksverbands Südbaden Schwarzwald. Zehn Kitas seien wegen des Streiks komplett geschlossen worden, weitere zumindest zum Teil. Nach einer Kundgebung mit ver.di-Vizelandesleiterin Hanna Binder sagte der Sprecher, die Mitarbeiter seien "entschlossen und für weitere Streiks bereit".

Weitere Streiks für Donnerstag geplant

Die Streiks sollen weitergehen. So will ver.di nach eigenen Angaben am Donnerstag den Fokus auf die Berufsgruppe im Sozial- und Erziehungsdienst legen, also diejenigen, die in der Behindertenhilfe tätig sind.

ver.di will bessere Bedingungen für rund rund 50.000 Beschäftigte in BW

Hintergrund der seit einigen Wochen regelmäßig stattfindenden Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in ganz Deutschland. Diese waren nach Angaben von ver.di Ende März ergebnislos vertagt worden. In Baden-Württemberg sind nach Angaben der Arbeitgeber rund 50.000 Menschen betroffen. Die Arbeitgeberseite hatte die Warnstreiks zuletzt regelmäßig als unverhältnismäßig kritisiert und erklärt, man sei in konstruktiven Verhandlungen.

ver.di fordert für bundesweit rund 330.000 Beschäftigte bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine finanzielle Besserstellung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Mai in Potsdam geplant.