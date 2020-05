Ab Montag sollen Kitas in Baden-Württemberg schrittweise wieder ihre Türen öffnen. Das Kultusministerium hat dazu einen Entwurf vorgelegt. Kritik kommt von Seiten der Gewerkschaft und dem Tübinger Oberbürgermeister Palmer (Grüne).

Darauf warten viele Eltern schon lange: Die Kitas und Kindergärten in Baden-Württemberg sollen ab dem 18. Mai wieder öffnen - zumindest teilweise. Laut Kultusministerium sei es das Ziel, dass die Kitas die Betreuung schrittweise in Richtung eines eingeschränkten Regelbetriebs ausweiten können. Wie genau der zeitliche Ablauf dieser schrittweisen Wiederaufnahme aussieht, hänge von der jeweiligen Einrichtung ab.

Vorschlag zur Änderung der Corona-Verordnung

Das Kultusministerium erarbeitete nach eigenen Angaben einen Vorschlag zur Änderung der Corona-Verordnung, die die Landesregierung aber noch beschließen muss. Die aktualisierte Verordnung ist dann die rechtliche Grundlage für die Umsetzung.

Eine Ausweitung des Kita-Betriebs sei nicht nur mit Blick auf die schwierige Situation vieler Eltern und Familien notwendig, sondern auch für die Kinder, so das Ministerium weiter. Denn die Schließung der Kitas habe deutlich gezeigt, wie wichtig für Kinder der Kontakt mit Gleichaltrigen sei.

Kein Normalbetrieb möglich

Vor dem Hintergrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie des durch Risikogruppen eingeschränkten Personals an den Kitas werde es bei weitem keine Normalbedingungen wie vor der Corona-Krise geben, so das Kultusministerium. Priorität habe immer der Infektionsschutz. Wie genau die Einschränkungen für die Kitabetreuung ab Montag aussehen werden, will die Lenkungsgruppe der Landesregierung mit Hilfe der Vorschläge des Kultusministeriums am Mittwochabend entscheiden.

Ein Entwurf der Maßnahmen des Kultusministeriums

Nur maximal 50 Prozent der Kinder, die normalerweise die Einrichtung besuchen, dürfen jeweils gleichzeitig vor Ort betreut werden.

Vorrang haben weiterhin die Kinder, die bereits in der erweiterten Notbetreuung sind sowie Kinder, bei denen besonderer Förderbedarf besteht.

Die restlichen Betreuungskapazitäten sollen für ein zeitweises, reduziertes Angebot für alle weiteren Kinder genutzt werden, die die Einrichtung vor der Schließung besucht haben. Beispielsweise sollen Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die Kita kommen können. Das Ziel soll sein, allen Familien und Kindern zumindest zeitweise eine Betreuung anbieten zu können.

Voraussetzung zur Öffnung ist außerdem, dass der Gesundheitsschutz vor Ort gewährleistet ist. Entsprechende Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen wurden unter anderem vom Landesgesundheitsamt entwickelt und müssen umgesetzt werden.

Kritik an der Öffnung durch die Gewerkschaft

Die Kitas sind nach Gewerkschaftsangaben nicht auf eine Ausweitung der Betreuungsangebote ab diesem Montag vorbereitet. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, hielt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch vor, kein Konzept für die angekündigte Betreuung von bis zu 50 Prozent der Kinder zu haben. Daher sei es verantwortungslos, die Kitas am Montag weiter zu öffnen.

Ähnliche Töne schlägt die SPD im Stuttgarter Landtag an. Der Vorwurf: Die Kultusministerin lasse die Kommunen im Stich. Dies sei verantwortungslos, so SPD-Chef Andreas Stoch.

Palmer hält Konzept in der Praxis nicht für machbar

Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) kritisiert die geplante Öffnung. Er hält den Fahrplan des Ministeriums für praxisfern und nicht durchführbar. Damit seien bei Eltern Hoffnungen geweckt worden, die die Kommunen als Kita-Träger nun enttäuschen müssten, sagte er am Mittwoch.

Laut Palmer steht in den Einrichtungen seiner Stadt kein Personal zur Verfügung, um neue Gruppen zu schaffen. Mögliche Risiko-Patienten unter den Erzieherinnen sollen nach betriebsärztlichem Rat keine Kontaktarbeit mit Kindern leisten. Auch dass eine Erzieherin verschiedene Gruppen betreut, hält Palmer für kontraproduktiv: "Wir würden neue Infektionsketten schaffen, wenn wir Personal in mehreren Gruppen abwechselnd einsetzen."