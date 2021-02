Auch wenn der Lockdown in Deutschland insgesamt verlängert wird, dürfen die Länder selbst entscheiden, wie sie mit Schulen und Kitas umgehen. Baden-Württemberg will sie ab dem 22. Februar schrittweise wieder öffnen.

Baden-Württemberg will Kitas und Grundschulen nach den Faschingsferien am 22. Februar schrittweise wieder öffnen. Wenn die Infektionszahlen es zulassen, solle der grundsätzlich verlängerte Corona-Lockdown an dieser Stelle wie geplant gelockert werden. Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach der Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Für weiterführende Schulen bleibe es - mit Ausnahme der Abschlussklassen - vorerst beim Distanzunterricht. Bund und Länder hatten sich bei ihren Beratungen darauf verständigt, dass die Länder selbstständig und ohne bundesweite gemeinsame Vorgaben über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden können.

"Die Kleinsten leiden am meisten unter der Pandemie", sagte Kretschmann nach der Konferenz. "Kinder brauchen Kinder." Auch die Eltern würden zwischen Kinderbetreuung, Homeschooling und Arbeit "zerrieben und zermürbt". In der Bund-Länder-Runde habe daher Einigkeit darüber geherrscht, Schulen und Kitas bei Lockerungen die höchste Priorität einzuräumen.

Frühere Impfungen für Lehrkräfte und Kita-Personal? Kretschmann skeptisch

Gleichzeitig soll geprüft werden, ob Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher früher als bisher vorgesehen geimpft werden können. Diese Berufsgruppen hätten nicht die Chance, in ihrer Berufsausübung die notwendigen Abstände einzuhalten, sagte Merkel. Es gehe um ein Signal, dass Kita und Schule wichtig seien und "dass wir eine besondere Schutzpflicht für diese Beschäftigten haben, das wollen wir damit ausdrücken."

Geprüft werden soll dem Beschluss von Bund und Ländern zufolge, ob die genannten Gruppen in der "Kategorie zwei mit hoher Priorität" geimpft werden können. Beschlossen ist also noch nichts. "Ich persönlich glaube nicht, dass es zu solch einer Änderung kommen wird", sagte Kretschmann am Mittwochabend im SWR-Interview. In der Impfverordnung zählen Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte bisher zur Gruppe drei - zusammen mit Über-60-Jährigen.

Kitas und Grundschulen: Länder wollen selbst entscheiden

Kanzlerin Merkel hatte darauf gedrungen, erst zum 1. März Kitas und Grundschulen wieder zu öffnen. Das wollten sich die Länder jedoch nicht vorschreiben lassen. Der wichtige Corona-Richtwert, die Sieben-Tage-Inzidenz, nähert sich in Baden-Württemberg derweil der Schwelle 50. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, wurden in den vergangen sieben Tagen 55,9 neue Infektionsfälle je 100.000 Einwohner registriert.

Trotz der Gefahr von Virusmutationen gibt man sich in der Stuttgarter Koalition optimistisch, dass sich der Trend fortsetzt und erste Öffnungsschritte möglich sind. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat Baden-Württemberg wegen der freien Faschingswoche aber noch einen gewissen Zeitpuffer. So will zum Beispiel Sachsen schon am kommenden Montag Kitas und Grundschulen öffnen.