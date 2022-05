Kita-Streiks in Schwäbisch-Hall und im Zollernalbkreis - Weitere angekündigt

Auch am Freitag streiken Erzieherinnen und Erzieher für bessere Arbeitsbedingungen und eine fairere Bezahlung. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, machten Beschäftigte in Schwäbisch Hall und Kupferzell, sowie im Zollernalbkreis den Abschluss der Wanrstreiks, die in dieser Woche stattgefunden haben. Für kommende Woche kündigte die Gewerkschaft weitere Streiks an. Unter anderem solle am Donnerstag, 12. Mai, ein landesweiter Streiktag stattfinden. Dafür gebe es eine zentrale Kundgebung in Stuttgart, zu der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Land erwartet würden. Für Südbaden gebe es in Freiburg und für Ulm gebe es kommenden Donnerstag eigene Kundgebungen.