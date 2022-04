Kita-Personal fordert Unterstützung bei Integration ukrainischer Flüchtlinge

per Mail teilen

Für die Integration ukrainischer Kinder fordert der Verband Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg schnell und unbürokratisch Integrationskräfte. Das könnten sogenannte Alltagsbegleitende, Traumapädagoginnen und -pädagogen, Ergotherapeutinnen und -therapeuten oder Ukrainisch sprechende Zusatzkräfte sein, die in eine Kita passen, sagte die Vereinsvorsitzende Anja Braekow am Dienstag der "Badischen Zeitung". Das Hauptproblem sei fehlende Zeit. "Mein Eindruck ist, dass das Kultusministerium noch immer davon ausgeht, dass sich das nach der Sommerpause schon irgendwie fügen wird. Ein Trugschluss", sagte Braekow. Das Land verweist allerdings auf die Städte und Gemeinden, auf Kirchen und freie Träger. Das Land sei nicht Träger der Kindertageseinrichtungen, es sei auch nicht für das Personal zuständig, teilte das Kultusministerium mit. Die Träger der Einrichtungen könnten entsprechende Zusatzkräfte selbst einstellen. Solange nicht geklärt ist, wer für die Bezahlung der dringend benötigten Zusatzkräfte aufkommen muss, werden die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas wohl auf sich gestellt bleiben.