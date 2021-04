Einige Kommunen in Baden-Württemberg haben eine Corona-Testpflicht in Kitas eingeführt. Sie reagieren damit auf die hohen Inzidenzen.

Eine landesweite Testpflicht an Kitas gibt es weiterhin nicht, trotzdem führen immer mehr Kommunen Corona-Schnelltests für zu betreuende Kinder und Betreuungspersonal ein. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind die Kitas zwar dicht, seit Montag, 12. April, gilt in den städtischen Kitas in Crailsheim aber eine Testpflicht für die Kinder in der Notbetreuung.

"Die Daten aus dem Landkreis belegen, dass eine hohe Zahl an Infektionen ihren Ursprung zuletzt in den Kindergärten hatte. Kinder und die Betreuungskräfte haben sich hier angesteckt und das Virus dann in ihre Familien weitergetragen", so der Crailsheimer Oberbürgermeister Christoph Grimmer (parteilos). Mit der Testpflicht wolle man Schließungen in der dritten Welle bestmöglich verhindern.

Corona-Testangebot soll ausgebaut werden

Die Stadt Schwäbisch Hall hatte bereits Ende März eine Testpflicht für Kinder in Kindertageseinrichtungen eingeführt. Seit dem 29. März 2021 dürfen nur noch Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden, die einen negativen Covid-Test vorweisen können.

Testpflicht auch in Tübinger Kitas

Eine Corona-Testpflicht gilt seit Montag auch für den Besuch in Tübinger Kitas. Nach Informationen der Stadtverwaltung sind alle Eltern in einem Brief von Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) darüber informiert worden. Darin heißt es, dass die messbare Inzidenz in Tübingen trotz aller Anstrengungen deutlich angestiegen sei. Dafür sei auch eine Reihe von Ausbrüchen in Schulen und Kitas verantwortlich.

"Kleine Kinder zu testen ist umstritten und braucht mehr Einfühlungsvermögen als bei Abiturienten. Eltern sollten die Tests deshalb am besten selbst durchführen." Es bestehe allerdings auch die Möglichkeit, die Kinder in der Einrichtung testen zu lassen. Ziel sei es, die Kitas weiter offen halten zu können, so Palmer.

Kommunen für Verteilung der Corona-Tests verantwortlich

Das Sozialministerium hat nach eigenen Angaben für die Zeit nach den Osterferien frühzeitig Vergabeverfahren zur Beschaffung von Selbsttests durchgeführt. Die beschafften Tests könnten dementsprechend die Bedarfe der kommenden Wochen decken - auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Konzeption zur Öffnungsstrategie. Bis Ende Juni sollen bis zu 39 Millionen Testkits bereitgestellt werden können. Bis dahin sollen vom Land im Rahmen von Dringlichkeitsvergaben Testkits beschafft werden.

Mit den Kreisen, Städten und Gemeinden habe das für die Beschaffung und die Distribution der Testkits verantwortliche Sozialministerium vereinbart, dass die Testkits an die Kommunen ausgeliefert werden. Die wiederum sind für die Verteilung an alle Schulen und Kindertageseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft in ihrem Gebiet verantwortlich.